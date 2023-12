Un congresista turco se derrumbó de un infarto tras pronunciar un duro discurso contra Israel en el Parlamento

Hasan Bitmez había reclamado enfáticamente al gobierno de Erdogan que rompiera sus lazo con el estado judío y lo acusó de ser cómplice de la matanza de palestinos

https://eju.tv/wp-content/uploads/2023/12/PB2312120707-1.mp4 El encendido discurso del diputado turco Hasan Bitmez contra Israel que terminó en un infarto en pleno recinto del Parlamento

Fuente: infobae.com

Un escena dramática se vivió este martes en el parlamento turco cuando el congresista Hasan Bitmez del partido islamista Saadet (Felicidad) pronunció un encendido discurso contra el Estado Israel por su campaña contra el grupo terrorista Hamas en Gaza y al finalizar se derrumbó en el estrado tras sufrir un ataque cardíaco.

Bitmez es representante de la provincia noroccidental de Kocaeli del Partido Saadet, una fuerza islamista conservadora que suele presionar al presidente Recep Erdogan para que tome posiciones más duras contra Estados Unidos, Europa e Israel.

Bitmez es atendido por sus colegas luego de desmoronarse en el estrado tras culminar su discurso (Photo by Adem ALTAN / AFP)

Su duro discurso de 22 minutos criticó que el gobierno mantuviese lazos comerciales con Israel mientras se realiza la operación militar para terminar con Hamas tas la masacre del 7 de octubre pasado.

En su alocución, Bitmez se quejó de que lo “único que estaba claro de los 22 años de gobierno del AKP (el partido de Erdogan) era su amor eterno por Israel” y lo acusó de “traicionar a la causa palestina al llegar a un acuerdo con Israel”.

La conmoción en el parlamento turco tras el derrumbe de Bitmez

“Decimos que dejen de transportar municiones a Israel en barcos propiedad de los gobernantes del partido y sus hijos y operados por ellos”, exigió exaltado cerca del final de su discurso, cuando la presidente de la sesión le reclamaba que culminara. “Sois cómplices de Israel. Tienes la sangre de los palestinos en tus manos, eres el colaborador. Usted recibe una contribución de cada bomba que Israel lanza contra Gaza”, acusó al oficialismo, antes de terminar con una cita del escritor turco Sezai Karakoc : “Si guardamos silencio, la historia no callará. La verdad no será silenciada si la historia calla. Creen que no importará si se deshace de nosotros. Pero si eres uno de nosotros, no te librarás del tormento de la conciencia. No te librarás del tormento de la historia. Si te salvas del castigo de la historia, no te salvarás de la ira de Dios”.

Los parámedicos trasladaron al congresista que se encuentra internado en estado delicado

En ese instante, tras saludar a los presentes, se desmoronó, ante el asombro de sus colegas que corrieron a socorrerlo y realizarle masajes cardíacos.

El parlamentario, de 53 años, que padece diabetes, fue trasladado al hospital y las autoridades informaron que se encontraba en estado crítico.

El ministro de Sanidad, Fahrettin Koca, dijo en una publicación en las redes sociales que Bitmez había sido trasladado a la unidad de cuidados intensivos del hospital de la ciudad de Bilkent. El presidente de Saadet, Temel Karamollaoğlu, declaró a la prensa que la salud de Bitmez seguía en peligro y pidió oraciones por su recuperación.