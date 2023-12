Un hombre se defendió a mordiscos de una pitón de tres metros que intentó asfixiarlo

El hecho ocurrió cuando la víctima se detuvo en la carretera para permitir que la serpiente cruzara, pero esta, en cambio, lo atacó

Boljulio Aleria luchó por su vida contra una pitón que intentó asfixiarlo en Filipinas (EFE/Jorge Torres)





Fuente: infobae.com

Un hombre en Filipinas sobrevivió al ataque de una pitón de tres metros al defenderse de una manera insólita: mordiéndola hasta causarle la muerte. según confirmó el medio británico Daily Mail, el inusual encuentro ocurrió el pasado 20 de diciembre por la mañana en Antequera, Bohol, cuando Boljulio Aleria, de 48 años, viajaba en motocicleta y fue sorprendido por el el reptil, conocido localmente como “baksan”.

Aleria se encontró con la gran serpiente en el medio de la carretera y se detuvo a esperar a que esta cruzara, pero en lugar de ello, se abalanzó sobre él, que al verse a punto de morir axfisiado y en un esfuerzo por sobrevivir, mordió el cuello de la serpiente hasta que esta lo soltó.

“Me mordió la mano y solté la moto”, contó Aleria al medio local DYRD desde su cama en el hospital. “Luego su cola me rodeó la cintura. Fue muy rápido. Pensé que iba a morir si no me defendía… Y pensé que mi única oportunidad era morderle el cuello para que se aflojara un poco” rememoró. “Lo mordí hasta que su piel se desprendió y cuando la piel se desprendió, mordí su carne. Sólo entonces se aflojó”.

Aleria utilizó sus dientes para defenderse de la serpiente que lo atacó repentinamente (Viral Press)

Después de luchar por su vida, y pese a una considerable pérdida de sangre, Aleria logró llegar a una vivienda cercana para pedir ayuda y fue trasladado al Hospital Médico Gobernador Celestino Gallares en Tagbilaran City. Los paramédicos le prestaron los primeros auxilios necesarios y, afortunadamente, las heridas no afectaron arterias vitales.

Las imágenes compartidas por los medios de televisión locales mostraron al hombre con vendajes y rastros de sangre. Los doctores le recetaron antibióticos y posteriormente fue dado de alta para continuar la recuperación en su hogar. Curiosamente, los restos del animal fueron asados y consumidos por los habitantes de la localidad, según relató el propio Aleria a The Filippino Star.

La pitón reticulada es una de las serpientes más grandes del mundo. Habita en el sudeste asiático y, aunque no suele atacar a humanos, puede hacerlo si se siente amenazada o confunde a una persona con otra presa. Una situación similar, pero con un desenlace fatal, ocurrió en Indonesia, cuando una mujer de 54 años fue devorada por una pitón de casi siete metros el año pasado.