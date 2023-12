Un toro, una picota y el amor por Oriente, entre los hechos más inusuales en actos de graduación

Una picota “ por si ya no quieres estudiar ”, decía una nota que fue pegada a esta herramienta de trabajo que fue entregada como regalo a un joven bachiller que recibió su obsequio con una gran sonrisa.

Sin embargo, este particular hecho ocurrido en Luribay, La Paz, no es el único que ha llamado la atención de los usuarios que también hicieron gran repercusión de un video en donde se ve a un joven agrónomo recién graduado, recibir en plena fiesta, un toro que estaba atado con un cuerda ante el asombro de todos los presentes.

Quizá la intención de la persona que le dejó el regalo era poner en mesa que si no estudiaba le quedaba esos dos caminos para subsistir.

Un hecho particular que también llamó la atención en la redes sociales y que, si bien no se trata de un obsequio, si tiene que ver con una joven bachiller que durante su acto no ocultó su fanatismo por el club Oriente Petrolero y decidió hacerlo en frente de Mario Cronenbold, exalcalde de Warnes e hincha confeso de Blooming.

El momento se volvió viral y ha recibido diversos comentarios sobre la acción de la señorita y la reacción de Cronenbold que, además entregaba un reconocimiento a la recién graduada.