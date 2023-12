Un vehículo chocó contra la comitiva de seguridad del presidente Joe Biden, en Delaware

En hechos que están siendo investigados, un Ford beige colisionó con la SUV de la escolta presidencial; el mandatario y la primera dama, Jill Biden, no sufrieron heridas

El vehículo de la comitiva de seguridad del presidente de Estados Unidos Joe Biden se vio involucrado en un accidente en Wilmington, Delaware. Este domingo por la noche, mientras Biden y la primera dama Jill Biden abandonaban un evento con personal de campaña, un vehículo impactó contra un SUV que formaba parte de la motorizada del presidente, que se utilizaba para bloquear una calle durante el evento, según confirmó Bloomberg.

El suceso ocurrió aproximadamente a las 8 p.m. hora local, cuando el presidente Biden salían de la sede de su campaña para las elecciones de Biden-Harris 2024. La primera dama alcanzó a subir a un vehículo y justo cuando el mandatario se disponía a hacer lo mismo, se escuchó el choque de un automóvil contra una de las camionetas de la caravana, que bloqueaba una intersección y se encontraba a varios metros de distancia. El sonido tomó por sorpresa a Biden.

Tras el choque, que involucró a un automóvil marca sedán color plata con placas de Delaware y un SUV del Servicio Secreto de Estados Unidos, los agentes desenfundaron sus armas y rodearon al vehículo implicado. El conductor obedeció las órdenes de levantar las manos mientras los periodistas cercanos eran alejados del lugar.

El presidente Joe Biden observó horrorizado el accidente que involucró su caravana de seguridad (REUTERS/Nathan Howard)

Después del súbito choque, no se reportaron daños mayores que afectaran la continuidad de la agenda del presidente. Ninguna persona resultó herida durante el incidente, publicó el Daily Mail. Posteriormente, se escoltó al presidente Biden y a su esposa rápidamente a su automóvil antes de ser trasladados a su residencia.

La brigada motorizada presidencial regresó a la normalidad luego del percance, mientras que las autoridades pertinentes adelantan las investigaciones necesarias para determinar las causas del siniestro y establecer las responsabilidades correspondientes.

Antes del choque, el presidente y la primera dama disfrutaron de una comida con miembros de su equipo de reelección en la sede de campaña. La primera dama se dirigía a los periodistas con felicitaciones navideñas justo antes de que el estruendoso ruido de la colisión interrumpiera la escena, confirmó el diario británico.

Hasta el momento el Servicio Secreto no ha hecho comentarios sobre el incidente.

El pasado 12 de noviembre Agentes del Servicio Secreto abrieron fuego en Washington al interceptar a tres individuos que intentaron ingresar en un vehículo oficial, destinado para la protección de la nieta del mandatario, Naomi Biden. (EFE//LINTAO ZHANG)

Pero este no es el único incidente que ha involucrado a la familia presidencial recientemente. El pasado 12 de noviembre Agentes del Servicio Secreto abrieron fuego en Washington al interceptar a tres individuos que intentaron ingresar en un vehículo oficial.

El incidente, que no dejó heridos, se produjo cerca de Naomi Biden, nieta del presidente Joe Biden, en el barrio de Georgetown durante la noche de ese domingo. Los agentes estaban destacados para la protección de Naomi Biden cuando sucedió el intento de intrusión en la camioneta sin distintivo del servicio, según confirmó la agencia de noticias The Associated Press.

El Servicio Secreto actuó en respuesta a la acción de los individuos, que habían roto una ventana del vehículo. Tras abrir fuego, los tres sospechosos huyeron a bordo de un automóvil rojo.

Naomi Biden es la hija mayor de Hunter Biden y Kathleen Buhle, bautizada en honor a su tía fallecida. Creció en la capital estadounidense y mantiene una relación cercana con su abuelo, el presidente Joe Biden. Recién casada con Peter Neal, reside en la Casa Blanca y se desempeña como abogada asociada en la firma Arnold & Porter. Su educación transcurrió en la Universidad de Pensilvania y la Facultad de Derecho de Columbia .