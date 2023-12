Una televisión de EEUU será el primero en informar con periodistas generados por IA en 2024: «Esto es aterrador»

Se trata de Channel 1 y su objetivo es ofrecer información menos sesgada.

Desde que la Inteligencia Artificial entró en las vidas del ser humano, la sociedad parece que ha mejorado y ayuda en muchas tareas y aspectos de cualquier área de la sociedad. No obstante, hay muchos que no están a favor e incluso tienen miedo de su participación en algunos aspectos. Un canal de noticias de Estados Unidos, Channel 1, será el pionero en implementar la IA para sustituir a periodistas.

Para ello, la compañía utilizará esta inteligencia para narrar y locutar las noticias, tanto para periodistas como para reporteros y presentadores. El objetivo será ofrecer «información veraz, precisa y no sesgada», que no dé lugar a ningún tipo de malinterpretación ni subjetividad. Para ello, se basarán en algoritmos deduzca la audiencia para ofrecer noticias personalizadas.

Dos de las grandes apuestas por este formato se encuentran en la traducción a tiempo real de cualquier información de otro idioma y de la capacidad de generación de imágenes con ilustraciones de las cuales no hay ningún documento gráfico real. No obstante, como ha ocurrido en otras ocasiones con la IA, el área periodística del país no ha recibido con buenos ojos la noticia y temen que sea un lugar de bulos y noticias falsas.

Algunos ya se han manifestado por redes y Alec Lazenby, reportero de la radio de BC Today canadiense, ha sido muy crítico: «Esto es absolutamente aterrador. Aunque el lanzamiento de un canal totalmente generado por IA es más que impresionante, podría tener importantes repercusiones sobre una industria de noticias ya de por sí empobrecida, y acelerar la pérdida de reporteros y presentadores de calidad», explicaba.

