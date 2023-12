Uruguayo Jorge Fossati es el nuevo seleccionador de fútbol de Perú

El entrenador uruguayo Jorge Fossati asumirá la dirección técnica de la selección de fútbol de Perú para la Copa América 2024 y la clasificatoria sudamericana para el Mundial-2026, informó este miércoles la Federación de Peruana de Fútbol (FPF).

(ARCHIVO) El técnico de Universitario, el uruguayo Jorge Fossati, imparte instrucciones a sus jugadores durante un partido de la Copa Sudamericana ante Corinthians el 18 de julio de 2023 en Lima © Ernesto BENAVIDES / AFP/Archivos

Lima (AFP) –«Con el objetivo de clasificar al Mundial 2026, el experimentado entrenador uruguayo Jorge Fossati asumirá la dirección técnica de La Bicolor tras llegar a un acuerdo satisfactorio con la Federación Peruana de Fútbol», indicó la FPF en un comunicado.

Su presentación oficial como DT de la selección inca será el 10 de enero, anunció la FPF.

«Para el 2024 el proyecto de La Bicolor tiene objetivos claros, uno de ellos es retomar el camino del triunfo para lograr la clasificación al Mundial», dijo el presidente de la FPF, Agustín Lozano, citado en el comunicado.

Fossati, de 71 años y exseleccionador de Uruguay y Catar, reemplaza en el cargo al peruano Juan Reynoso, quien dejó el cargo a mediados de este mes tras la pésima campaña del combinado inca camino al Mundial norteamericano.

«Confiamos en la experiencia y la capacidad del profesor Jorge Fossati para asumir este gran desafío», agregó Lozano, quien en 2022 contrató a Reynoso tras el alejamiento del argentino Ricardo Gareca.

El veterano entrenador uruguayo dirigió a la selección de su país durante la clasificatoria sudamericana para el Mundial de Alemania-2006, entre 2004 y 2005.

Fossati logró sacar a la selección charrúa de los últimos lugares de la tabla y pelear la repesca con Australia. Pero Uruguay quedó eliminado en penales.

En Perú aterrizó en 2023, donde sacó campeón del torneo local al popular Universitario de Deportes.

«Es cierto que Perú está último en las eliminatorias, pero, si no fuera que van seis cupos y medio al Mundial, era casi imposible, prácticamente una utopía, sin embargo, pienso que se puede, hay chance. No será fácil, pero tendremos la Copa América para trabajar mejor y eso me da mucha ilusión», dijo Fossati en diálogo con «Las Voces de Fútbol» de su país.

«El desafío es difícil, muy bravo, pero se han dado algunas situaciones que nos permiten convencernos de que sí se puede”, agregó.

Los peruanos vieron con ilusión la designación del nuevo DT.

En un ritual con la fotografía del DT, un grupo de chamanes aseguraron que la selección peruana con su nuevo entrenador recuperará el rumbo del clasificatorio sudamericano para intentar lograr un boleto al Mundial 2026.

«Perú va a mejorar. A las justas clasificará al Mundial», dijo el chamán Walter Alarcón.

Perú es el colista de la eliminatoria sudamericana con dos puntos en seis fechas disputadas.

El premundial se reinicia en septiembre de 2024. Ese mes Perú chocará con Colombia.

La selección peruana no volverá a jugar hasta marzo, cuando el nuevo entrenador tendrá sus dos primeros partidos amistosos, con rivales por definir, en fecha FIFA previa a la Copa América de Estados Unidos-2024, que arranca en junio.

