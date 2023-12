Valda en audiencia llama “corrupto”, “ignorante” e “inmoral” a juez que eludió resolver caso Apaza

alda protestó en la audiencia virtual por la resolución del juez Montalván porque de manera “descabellada” y “deleznable” “incumplió la ley y una resolución constitucional”, para resolver la situación jurídica del líder cocalero.

Imagen de la audiencia virtual. Foto: captura

Fuente: ANF

– Luego que el juez Juan Carlos Montalván se declaró incompetente para resolver la situación jurídica del líder cocalero César Apaza y Juan Elías Cocarico, el abogado Jorge Valda repudió esa decisión por no tener base legal y lo acusó de ser un juez “corrupto”, “ignorante” e “inmoral” y anunció una acción penal por prevaricato.

Valda protestó en la audiencia virtual por la resolución del juez Montalván porque de manera “descabellada” y “deleznable” “incumplió la ley y una resolución constitucional” que le ordenó pronunciarse sobre la situación jurídica y dictar otras medidas cautelares diferentes a la detención preventiva que hace 15 meses cumple Apaza, en el penal de San Pedro.

“El juez ha incumplido la ley y la Constitución en esta audiencia, la excusa para lavarse las manos y no resolver la situación jurídica de los coimputados ha sido de que se remita o tramite la acusación remitiendo a un juez o tribunal de sentencia para que resuelva su situación, cuando el juez Montalván debería resolver y disponer medidas cautelares diferentes”, manifestó Valda.

En un arranque de repudio porque el juez se “lavó las manos como Poncio Pilato” al delegar su facultad y obligación a un juez o tribunal de sentencia, en un claro acto de retardación de justicia, señaló que Montalván desconoce el derecho, es “corrupto”, “inmoral” e “ignorante”.

“Lo que acaba de hacer no solo es un delito, es un acto inmoral e inhumano, y se lo digo porque he sido su profesor de derecho, y por eso, también se lo ha aplazado, porque no sabe de derecho y es inaudito que sin saber derecho usted siga manteniendo detenidas a las personas. Usted es un juez ignorante e inmoral. Y me atengo a las consecuencias porque usted es un juez corrupto”, exclamó el abogado.

Le reprochó que actúe como si fuera un juez en su primer día de labores, y lamentó que se someta a posibles presiones gubernamentales para actuar al margen de las normas y de la carta magna. Presuntamente el juez habría reconocido en la víspera ante sus funcionarios que no corresponde mantener detenido al líder cocalero.

“Ayer a viva voz delante de sus funcionarios ha señalado que corresponde modificarle las medidas (cautelares), porque ya no corresponde la detención. ¿Cuál es el miedo que tiene juez?, ¿o es que el Ministerio de Gobierno (…) ya dio las instrucciones de lo que tiene que hacer?”.

Además denunció que no tuvieron acceso a la acusación y que el juez privó a Apaza a hacer uso de la palabra en su deerecho legítimo de ser escuchado.

Valda anunció que en las próximas horas presentará una denuncia penal por prevaricato contra dicho juez, que solo instaló la audiencia por orden de una resolución constitucional.

/NVG/