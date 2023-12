Venezuela insólita: tras ser liberado por EE.UU., Nicolás Maduro recibió a Alex Saab en el Palacio de Miraflores

Alex Saab fue extraditado de Cabo Verde en el 2021 y llevado a Estados Unidos para ser enjuiciado. Según el ex director del Departamento del Tesoro de EEUU, Marshall Billingslea, el testaferro de Maduro fue sancionado, acusado de múltiples cargos criminales, arrestado y extraditado luego de varios años de investigación por parte del Departamento del Tesoro, múltiples agencias policiales y varias naciones de América Latina, Europa y Asia.

“Su liberación supone un duro golpe a la credibilidad de EEUU en la lucha contra la corrupción, particularmente en América Latina. Envía una señal desastrosa a los países socios que cooperaron con nosotros, creyendo que Saab enfrentaría la justicia, no más que Cabo Verde, quien lo extraditó a pesar. De la Presión del régimen ruso, iraní y Venezuela”, apunta.

Canje de prisioneros

La ex candidata de las primarias de la oposición, Delsa Solorzano y abogada de los derechos humanos dijo que “en Venezuela hay 300 prisioneros políticos, Todos merecen ser liberados. Someterlos a ellos y sus familias a la angustia de no saber si esta vez les toca o no el turno de salir de la prisión es otra forma de tortura. ¡Ya basta! Se supone que el “acuerdo” es que los liberen a todos”-