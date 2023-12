Viceministro Blanco aguarda que entre Bolivia y Argentina se trabaje para promover los intereses mutuos

Días después de la posesión del presidente de Argentina, Javier Milei, el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, dijo aguardar que entre el nuevo gobierno argentino y del mandatario Luis Arce se pueda trabajar para promover los intereses mutuos entre ambos países.

Fuente: erbol.com.bo

En ese sentido, pidió que no se deba especular sobre la base a los compromisos electorales que hizo dignatario de Estado argentino sobre las acciones en materia económica que podrían afectar en las relaciones con Bolivia.

“Esperamos poder sostener un nivel de relacionamiento que nos permita trabajar para poder promover los intereses que tenemos de nuestros pueblos utilizando, obviamente, los canales diplomáticos y en el marco de la diplomacia de los pueblos”, consideró.

Producto del nivel de relacionamiento entre ambos países, dijo que existe una “gran cantidad” de migrantes bolivianos que viven en la Argentina y que además este año se lograron exportar más de $us 5 millones de energía eléctrica.

Respecto a las remesas que vienen del vecino país, contabilizó unos $us 31 millones en un semestre, lo que representa al 4% del total ($us 706 millones) que recibe Bolivia. Según Blanco, no se espera una afectación “significativa”.

“Para el caso de las exportaciones que tiene Bolivia, que es otro tema que se ha estado comentando, aclarar que las exportaciones de gas que tiene Bolivia se rigen por contratos, ese contrato es la ley que existe entre las partes y que se debe respetar”, añadió. //agc