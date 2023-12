¡Ya está con su madre! La niña que desapareció en la feria 16 de Julio de El Alto fue encontrada, informa la Policía

Silvia Flores buscó a su hija desde ese día en medio de mucha preocupación.

Contó que desapareció tras indicar que necesitaba ir a un baño público en la feria de El Alto.

Habían llegado desde Oruro para vender artículos y recaudar dinero para pasar Navidad en familia.

“Toda la 16 de Julio he caminado, toda la noche en la terminal, buscando en todo lado, no hay nada”, contó Silvia en medio del llanto.

“Ha venido mi yerno y un pesito le ha dado para que vaya al baño, no se a cuál baño ha entrado, porque he ido a buscar no había en ninguno de los baños”, señala la mamá.