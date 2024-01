A 15 años ¿Qué significa el Estado Plurinacional y qué cambios trajo?

Fuente: lostiempos.com

El sondeo de opinión se realizó en la página web y redes sociales de Los Tiempos y no puede considerarse como el reflejo de la opinión de la sociedad ya que no tiene los parámetros metodológicos de una encuesta.

La primera consulta, ¿Qué significa para usted el Estado Plurinacional? Logró 3.159 participaciones y la opción ‘división’ concentró el 34,5 % de apoyo (1.094 votos), exclusión 24,5 % (781), centralismo 18,6 % (599), interculturalidad 8% (278), igualdad 3,1% (110), unidad 3% (100), no sé 2,5 % (74), autonomía 2 % (49), reciprocidad 2% (41) y solidaridad 1,8% (33).

La segunda interrogante ¿Qué considera que ha mejorado en Bolivia desde que se fundó el Estado Plurinacional? Alcanzó 328 votos y la opción ‘nada’ concentró el 52,2 por ciento de apoyo (171 votos), inclusión social 15,2% (50), lucha contra la discriminación 11,5 % (38), economía 8,8% (29), salud 4,5 (15), justicia 4,5% (15), valores 1,5% (5) y seguridad 1,5% (5).

Análisis político

El periodista y analista político, Carlos Valverde, calificó como una farsa al Día del Estado Plurinacional de Bolivia que se celebra cada 22 de enero. “La Constitución Política del Estado (CPE) no se aprobó el 22 enero, todo es una mentira, es simplemente parte del relato ‘masista’”, señaló.

Al margen de cuestionar la fecha de celebración, Valverde reconoce que existió un cambio tras la fundación del Estado Plurinacional. “Hubo una mayor inclusión indígena que ahora está siendo manejado por el poder político que sigue siendo mestizo”, señaló.

La analista política, Susana Chacón, aseguró que a partir de la fundación del Estado Plurinacional se avanzó en la inclusión de los pueblos indígenas, en la reivindicación de sus derechos, en el posicionamiento político de la mujer, en la paridad de género y en otros aspectos más, como también señala el sondeo de Los Tiempos.

“Bolivia no es el mismo desde la aprobación de la nueva Constitución el año 2009 (…) Y el país no va a volver a ser el mismo de cuando era república, porque han existido cambios transcendentales. El Estado Plurinacional es una inclusión y así se lo debe entender”, explicó Chacón.

Para avanzar mucho como Estado plurinacional, según la analista política, se debe respetar las leyes y las normativas. Además, indicó que se debe trabajar con las comunidades y pueblos indígenas, buscando el desarrollo de los mismos, y no solo sean tomados en cuenta para fines políticos y el voto.

La socióloga y politóloga, María Teresa Zegada, hizo un análisis de los 15 años del Estado Plurinacional Autonómico y establece que el horizonte que ha trazado el nuevo estado incluye varios pilares: la inclusión indígena, los derechos de los pueblos de carácter plurinacional y las autonomías que en el texto instituye la desconcentración del poder y a la posibilidad de que cada región trabaje por su desarrollo.

“La gente no ha sentido un cambio, porque en estos 15 años de ejercicio de un nuevo Estado no se ha avanzado nada, es más, en algunos aspectos se ha retrocedido. Por ejemplo, autonomías en Bolivia, no hay, solo tenemos regiones descentralizadas que no están gozando de la autonomía que propone la Constitución, porque el gobierno central ha optado por la concentración del poder y la definición de las políticas más importantes”, dijo Zegada.

Observó el no respeto a los derechos de los pueblos indígenas, no sus territorios. “Es el propio Gobierno el que no ha permitido un verdadero desarrollo de esta nueva estructura”, añadió.

Los lectores se pronuncian en RRSS

El sondeo sobre el significado del Estado Plurinacional también se realizó en redes sociales. Los comentarios pasaron los 2.000 y las respuestas fueron variadas, pero una de las más repetidas fue “es un feriado más”.

Mireya Sánchez opinó: “Es el reconocimiento que el país está conformado por naciones y culturas indígenas y no solo por los estantes y habitantes de las ciudades capitales”.

Jenny Arandia, por su parte escribió: “Es la división de nuestra amada República de Bolivia”.

Wilmer Galarza señaló: “La muerte del estado republicano excluyente, colonial y el nacimiento de un estado inclusivo”.

Mariana García opinó: “Para mí es sinónimo de un discurso político de división de Bolivia. Pues se enfoca más en las diferencias que en las cosas y necesidades que tenemos en común los Bolivianos”.