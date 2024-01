Aguilera: Si hay una alternativa “yo me quedo vicegobernador”, pero si fallo del TCP “reza lo contrario, se debe cumplir”

Fuente: Unitel

Mario Aguilera, vicegobernador de Santa Cruz, reiteró este jueves que se debe dar cumplimiento a cualquier dictamen del Tribunal Constitucional Plurinacional, que en una reciente sentencia ordena que asuma la suplencia del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, mientras esté recluido en una cárcel.

Dijo que es respetuoso de las leyes y anticipó que no presentará ningún recurso para que se dé cumplimiento a lo dispuesto por el TCP porque “en realidad no soy yo quien los solicita, quien los manda es una sentencia constitucional, si ellos entienden que hay una alternativa, una salida a esto donde yo me quedo vicegobernador, pues lo seguiré haciendo, yo fui elegido para ser vicegobernador del departamento”, pero “si la sentencia reza distinto, también hay que cumplir la normativa”.