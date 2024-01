Alertan que Loza quiere “hacer llorar al pueblo”

El exdirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) Rufo Calle, alerta que el senador “evista” Leonardo Loza “quiere hacer llorar al pueblo boliviano” con un bloqueo endemoniado que no tienen sentido ni razón de ser porque lo que busca es hundir al pueblo en la extrema pobreza.

Fuente: http://www.elalteno.com.bo

“La amenaza del senador Leonardo Loza es grave, porque el bien clarito ha dicho. `Ojalá no estén llorando`, esa advertencia es grave y nosotros los exdirigentes pedimos al pueblo a autoorganizarse para autodefenderse”, dijo el exlíder campesino al advertir que ese tipo de amenazas nunca antes se había escuchado y ahora está saliendo de la propia boca de los parlamentarios “evistas” que buscan beneficios para el Chapare y no para Bolivia.

En tal sentido, Rufo Calle pidió a los sectores campesinos del altiplano no prestarse a juego de quienes quieren castigar al pueblo con un bloqueo de carreteras que nada bueno traerá para el país.

“Este es un momento el pueblo está sufriendo las consecuencias de las riadas, inundaciones, deslizamientos y no puede ser que un cocalero venga a decirnos. `Ojalá no estén llorando`”, agregó el entrevistado al mencionar que ese tipo de amenazas lastima el alma y los trabajadores no permitirán que los chapareños vengan a arruinar los días laborales.

Con todas esas consideraciones, pidió a las autoridades del Gobierno nacional tomar cartas en el asunto ya que es inaceptable que un grupo de cocaleros del Chapare venga a sembrar y anunciar días terror.

Rufo Calle recordó que el año 2029, el expresidente de Bolivia Evo Morales ya ordenó a sus seguidores “a que no entre comida a las ciudades”, después el mismo senador Leonado Loza advirtió “con hacer arder el país” y ahora dice: “Ojalá no estén llorando”.

Rufo Calle reportó que en este momento las poblaciones campesinas están resistiendo los diferentes castigos de la naturaleza y sobre eso aparecen los dirigentes “evistas” para amenazar con un bloqueo más parece una amenaza endemoniada.

“Como se dice popularmente, ´sobre llovido, mojado`. Por eso digo que el Gobierno tienen que amarrarse los pantalones para hacer respetar al pueblo que se dedica a trabajar y no molestar”.

LA AMENAZA

En las últimas horas, el senador “evista” Leonardo Loza advirtió con activar medidas de presión radicales en todo el país y después dijo, “ojalá no estén llorando”.

“Si se consolida el bloqueo, ojalá no nos digan que Evo Morales quiere tumbar al Gobierno, ´ojalá no estén llorando´. Nosotros vamos a respetar como militantes la decisión que tomen nuestras confederaciones si es que deciden movilizarse”, afirmó.

El parlamentario del Trópico recordó los dichos de políticos y dirigentes del «arcismo» que desestiman el poder de convocatoria del Chapare. “Nos dicen que no tenemos convocatoria, que no tenemos bases, que solo es el Trópico y queremos que no estén llorando cuando el pueblo se levante”, indicó Loza.

Este viernes, vence el plazo que las organizaciones “evistas” dieron a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que renuncian, si no lo hacen el lunes comienza los conflictos.