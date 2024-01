Always Ready gana un partidazo en el inicio de la Simón Bolívar

El club de la banda roja perdía 2-3 y terminó el encuentro con una victoria de 4-3 ante Atocha en el Julio Borelli. Muriel y Criters también triunfaron en el inicio del torneo de futsal femenino

Fuente: Prensa Federación de Futsal Bolivia

En un final no apto para cardíacos el vigente bicampeón Always Ready remontó y se impuso en un partidazo sobre el chuquisaqueño Club Atocha (4-3) en el inicio de la Copa Simón Bolívar de Futsal Femenino, este sábado en la cancha principal del coliseo cerrado Julio Borelli Viterito de La Paz.

Comenzó el torneo con la presencia de siete clubes, que estuvieron presentes en la conformación de los grupos se realizó este sábado por la mañana.

En el A se encuentran Always Friends (de El Ato), Club Criters (Potosí), Gráficos Bermejo (Tarija) y Víctor Muriel (Cochabamba), mientras que en el B figuran Always Ready (La Paz), Club Atocha (Chuquisaca) y Deportivo La Plata (Beni).

La modalidad de competencia es de todos contra todos, de los cuales los dos primeros de cada serie avanzarán a las semifinales y luego la gran final, cuyo campeón se clasificará a la Libertadores, que todavía no tiene sede ni fecha definida.

Los partidos

En un gran encuentro el plantel de la banda roja, favorito para ganar el certamen, sufrió más de la cuenta para tener un buen debut.

No estaba en sus planes tener un complicado rival como Atocha, que en el segundo tiempo se puso en ventaja por 2-3.

No obstante, la garra de las paceñas hizo que logren dar vuelta el marcador con dos tantos para ganar 4-3.

Más temprano, en el primer duelo de la jornada, Deportivo Criters goleó 9-1 a Gráficos de Bermejo.

A segunda hora Víctor Muriel triunfó por 4-1 contra Always Friends en otro apasionante encuentro.

Este domingo se disputará la segunda jornada con estos partidos: Gráficos Bermejo vs. Víctor Muriel (18.00), Always Friends vs. Deportivo Criters (19.15) y Always Rready vs. Deportivo La Plata (20.30).