Analista alerta que Gobierno no quiere elecciones judiciales y hará todo para consolidar a magistrados prorrogados

Por el otro lado están los «evistas» que piden nuevos magistrados.

El Tribunal Supremo de Justicia en Sucre. Foto: TSJ

Fuente: Brújula Digital / La Paz

El analista Franklín Pareja alertó que el Gobierno ya no disimula que no quiere realizar las elecciones judiciales, pues está seguro de que si no controla el Órgano Judicial sus probabilidades electorales disminuyen en 2025, y dijo que hará “todo por consolidar a sus apócrifos magistrados” autoprorrogados. En esa línea protestaron el jueves algunos legisladores después que fue suspendida la sesión de la Cámara de Diputados.

“Está claramente definido y es indisimulable para todo el país que quienes no quieren que haya elecciones judiciales son los arcistas”, dijo Pareja en Panamericana y aseguró que se “sabe que quienes no van a hacer ni mover un solo dedo para que haya elecciones judiciales y van a acudir a todos los subterfugios para inviabilizar, sabotear, paralizar las elecciones, son los arcistas”.

En la sesión de la Cámara de Diputados que fue suspendida este jueves de manera sorpresiva no se tenía previsto tratar la ley de las elecciones judiciales, según el orden del día que está firmado por el presidente de la Cámara Baja, Israel Huaytari. Incluso el diputado arcista Jerges Mercado salió en defensa de Huaytari. “Me han informado desde el despacho del presidente Huaytari es que se ha sentido de un momento a otro delicado de salud y por eso suspendió la sesión de esta tarde”.

Pareja dijo que por el otro lado están los evistas que piden nuevos magistrados. “Luchan a brazo partido para que haya elecciones, porque precisamente quieren quitarle al Gobierno esa ventaja de tener el control total del Tribunal Constitucional y también los juzgados, el Tribunal Supremo de Justicia, que son básicamente los más importantes para fines políticos”.

El analista político afirmó que los evistas “quieren quitarle ese control total y prefieren tener una lucha en mayor igualdad de condiciones que es en el campo político, porque en el campo no político, quien lleva a la delantera es el arcista”.

También dijo que el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, “está muy afanoso haciendo todo lo posible para impulsar las elecciones (como la reunión de este jueves sin arcistas), no tanto porque él esté apostando por la institucionalidad constitucional” sino porque “los evistas están luchando por Evo Morales”.

Pareja también dijo que el Gobierno hará todo lo posible por mantener a los autoprorrogados. “Va a ser muy difícil que el Gobierno, o por lo menos el Gobierno, va a hacer todo lo posible por consolidar sus apócrifos magistrados del Tribunal Constitucional y sus jueces prorrogados en todas las instancias” y del otro lado, “Evo Morales también entiende de que su última carta es al todo o al nada, tiene que por todos los medios lograr la reversión del prorroguismo” con las elecciones judiciales.

A su vez, la diputada Luisa Nayar de Creemos afirmó que no se les informó de la suspensión de la plenaria. “Está es la muestra clara de que el gobierno de Luis Arce no tiene el mínimo interés el tratar el tema de las elecciones judiciales y estos señores son los principales encubridores y alcahuetes en el tema de la autoprórroga y en golpe judicial gestado por estos individuos”, manifestó. Precisó que la suspensión de la sesión no contó con un argumento válido por parte de Huaytari.

El diputado Miguel Roca de Comunidad Ciudadana denunció que fue agredido por una diputada masista. Dijo que sus colegas del MAS envían a mujeres para que lo agredan. Denunció que pretendían quitarle incluso su teléfono celular. Afirmó que solo buscar que se instale sesión pero no se realizó.

