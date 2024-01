Anulan acusación y devuelven a etapa preparatoria el caso vallas en el que están investigados Costas, Aguilera y Saavedra

Fuente: Unitel

Este viernes, cerca de las 09:00, la Justicia decidió anular la acusación por el supuesto desvío de fondos de la Gobernación cruceña dentro del juicio oral por el denominado caso vallas, iniciado en contra de Rubén Costas, exgobernador de Santa Cruz, Roly Aguilera y Manuel Saavedra, actual concejal cruceño de Demócratas.

Según el abogado de la actual administración de la Gobernación, Alex Arias, la decisión judicial se da luego que uno de los acusados, declarado rebelde, presentó una acción de libertad y el juez le dio la tutela.

Acotó que se vieron sorprendidos luego que se anulara la acusación al asegurar que ya se tenía un avance dentro del proceso y que más bien se apuntaba a concluirlo y no se esperaba que éste hubiera vuelto a “foja cero”.

Saavedra, investigado en el caso, señaló que el proceso no se acaba y vuelve a la etapa de investigación “porque hubieron algunos recursos que no dieron los plazos para que se efectivicen por parte de los investigados” pues “hay plazo mínimo en los que se debe emitir una acusación formal y no se cumplieron”.

Esta información fue remarcada por su abogado defensor, Nelson Quintana, quien indicó que se anularon obrados y se volvió el proceso a etapa preparatoria.

“La Fiscalía amplió la imputación a ciertas personas, entre ellos tres personas, y tres meses después los acusó. Entonces, no les dio tiempo para presentar su defensa porque tiene que tener seis meses. Entonces, se concedió laa tutela para que el caso vuelva a cero”, sostuvo.

Según Arias, la Justicia ha mandado a empezar de nuevo la etapa preparatoria remitiendo el caso para que sea atendido por el juez Roberto Parada Mole.

El caso

El exgobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, Roly Aguilera y Manuel Saavedra fueron acusados por el supuesto desvío de fondos de la Gobernación cruceña para financiar la campaña política de Demócratas, cuando Roly Aguilera fue candidato a la Alcaldía municipal cruceña en las últimas elecciones subnacionales.