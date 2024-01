Anuncio de bloqueo tensiona a ambos bandos del MAS en Tarija

El sector campesino afín al ala arcista ha advertido con salir a las calles y levantar cualquier punto de bloqueo que se instale el lunes. Evistas los acusan de actuar por “pegas”.

Fuente: https://elpais.bo

Tras haberse pospuesto para el lunes 22 las movilizaciones anunciadas por sectores afines a Evo Morales, en Tarija ha subido la tensión entre ambas facciones del Movimiento al Socialismo (MAS). La dirigencia campesina arcista ha advertido con levantar bloqueos; si bien de momento los evistas no han confirmado bloqueos de carreteras en el departamento, acusan a los arcistas de actuar por “pegas”.

Cabe mencionar que las protestas anunciadas por los evistas, es en rechazo a la prórroga de los magistrados, a quienes dieron plazo hasta el pasado viernes para que renuncien, en caso de no hacerlo, procederían con el bloqueo de carreteras a partir del lunes.

Al respecto el secretario general de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT), afín al ala arcista, han acusado a Evo Morales de intentar convulsionar al país y de pretender un golpe de Estado al gobierno de Luis Arce.

Eider Quiroga, Asambleísta evista: “Cuándo se acabe la billetera de Arce, también van a ser los primeros en desaparecer”

Meriles mencionó que esta prórroga de los magistrados es responsabilidad del bloque evista, ya que son estos quienes en alianza con los parlamentarios de oposición, han truncado desde la Asamblea Legislativa Plurinacional las elecciones judiciales.

“Lo que están buscando es convulsionar el país, ya lo han intentado sistemáticamente en octubre, tratando de posesionar a una confederación del ala evista a la fuerza, han declinado de hacer movilizaciones, luego han instruido con el congreso de Lauca Ñ fallido tomar los órganos departamentales y ahora van a atacar al órgano judicial. Lo que buscan es ponerlo a Evo Morales como candidato, revertir la sentencia que ha salido a finales del 2023”, expuso.

En esa línea, Meriles advirtió que no van a permitir que se instalen puntos de bloqueo para el día lunes, ya que están dispuestos a levantar los mismos. Señaló que no están de acuerdo que en una época en la que se caracteriza por un gran movimiento económico por las actividades de carnaval, se trate bloquear los caminos en perjuicio de la población.

Meriles aseguró que han coordinado con diferentes instituciones y organizaciones sociales, entre ellas la Central Obrera Departamental, la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, entre otras, para no permitir ningún bloqueo el lunes.

“Se mueven por pegas”

El asambleísta departamental por el MAS y exdirigente campesino, Eider Quiroga, acusó al bloque arcista de “moverse por pegas”. Asimismo, identificó que la mayoría de los que ahora salen a defender el gobierno de Luis Arce, son dirigentes nuevos que no aparecían cuando se dio el paro de 36 días en Santa Cruz y que amenazaba con desestabilizar al Gobierno.

“Cuando había que defender a Lucho Arce, cuando habían movilizaciones en Santa Cruz y Tarija, no hubo Meriles, no hubo lo que hoy están tras de las pegas, los que hoy están negociando cargos, los que están negociando descentralizadas, hoy salen a hablar a la prensa porque tienen pegas, tienen que salir porque si no le quitan las pegas”, mencionó.

Quiroga advirtió que cuando haya enfrentamientos, los ahora “arcistas” serán los primeros en emprender huida. “Cuándo se acabe la billetera de Arce, también van a ser los primeros en desaparecer”, dijo.

Una postura similar ha sido planteada en días pasados por el dirigente departamental del MAS en Tarija, Carlos Acosta, quien señaló que la dirigencia campesina arcista y el llamado Pacto Urbano, son sectores que no tienen representatividad de sus bases y se mueven por intereses económicos.

Acosta señaló que los campesinos arcistas han iniciado 52 procesos judiciales, para obligar a dirigentes de las centrales campesinas a que respalden la directiva de Francisco Gutiérrez.

El Gobierno pide a ‘evistas’ reflexionar

El Gobierno pidió al ala “evista” del Movimiento Al Socialiamo (MAS) reflexionar sobre los bloqueos de caminos anunciados desde el lunes 22 de enero y no hacer “daño a la población por intereses personales”.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, cuestionó que algunas personas que usan la justicia como argumento para impulsar las movilizaciones “no es un compromiso real” sino, por el contrario, es un interés político de generar un conflicto vinculado a una clase política.