El presidente Luis Arce afirmó este viernes que en la Asamblea Legislativa hay un “pacto de sangre”, entre la derecha y la nueva derecha, que busca el cuoteo de la Justicia.

“¿A quién le corresponde la elección de los magistrados si no es al Órgano Legislativo? Lo único que están demostrando los parlamentarios de oposición de la derecha y de la nueva derecha, que están armonizando y firmando pactos de sangre, lo único que quieren es el cuoteo del órgano judicial”, dijo el mandatario.

Su dura crítica surgió en el ampliado nacional de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), en Achocalla, La Paz.

Arce se refirió así al acuerdo entre el bloque evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), a quienes se refirió como “nueva derecha”, y el bloque de oposición, compuesto por Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, convocó el martes a una reunión para tratar la crisis en el Órgano Judicial a raíz de la Sentencia Constitucional 049/23 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que prorroga el mandato de magistrados y consejeros.

A la reunión efectuada el jueves solo asistieron los asambleístas del bloque evista del MAS y de las opositoras Comunidad Ciudadana y Creemos.

En la reunión se acordó abordar el tema de las elecciones judiciales, pues una sentencia constitucional manda que las decisiones en ese proceso deben tener el respaldo de al menos dos tercios de los miembros presentes en la Asamblea.

El encuentro resolvió pedir a la Cámara de Diputados que apruebe el Proyecto de Ley 144, que ya fue declarado inconstitucional por el TCP el 11 de diciembre de 2023.

Ese proyecto de norma fue devuelto al Senado, debido a que, al ser la cámara de origen, le corresponde hacer la modificación de los artículos declarados inconstitucionales, según la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

La alusión a la que también hace mención el presidente Arce es al pacto firmado el 7 de noviembre de 2023 entre el bloque evista del MAS, CC y Creemos. Se trata del polémico acuerdo de nueve puntos en el que, además, se define que Andrónico Rodríguez, del ala evista del MAS, sea reelegido como titular del Senado.

El condicionamiento de la aprobación de varias normas fue criticado por el oficialismo, específicamente los legisladores del ala arcista, pues advirtieron un “acuerdo oscuro” en contra del Gobierno.

El Mandatario identificó precisamente el origen de ese pacto y de las amenazas de bloqueo por parte de sectores evistas en la prórroga de mandato de los actuales magistrados del Órgano Electoral. Sin embargo, recordó que la resolución de las elecciones judiciales “es tarea del Órgano Ejecutivo” y apuntó a la derecha y “la nueva derecha” de obstaculizar dicho proceso.

“Al pueblo no le está interesando quién es su magistrado, quién es su vocal, le interesa que la Justicia funcione, que no esté en un juicio (durante) 10, 20 o 30 años, en un juicio que nunca acaba y que su juez falla en contra de la norma”, dijo.

Además, señaló que la clase política tiene un particular interés en las elecciones judiciales. “Ahora hay más intención todavía, porque quieren revertir algunos fallos que ha sacado el TCP, no nos vamos a engañar”, dijo en alusión a la sentencia que eliminó la reelección presidencial indefinida y que declaró que no es un derecho humano.

Entretanto, sigue vigente la convocatoria que lanzó el Pacto de Unidad evista, que llamó a un bloqueo nacional de caminos en rechazo a la prórroga de mandato de magistrados y sus resoluciones, principalmente, la que eliminó la reelección presidencial indefinida.

Eso ahondó el “paralelismo” de las organizaciones sociales que, cada una por su lado, se atribuyen la legítima representatividad de sus sectores.

“Nadie puede adueñarse de ningún instrumento político; lo han creado con esfuerzo, con lucha y con trabajo”, resaltó el mandatario.

Además, el jefe de Estado dijo que ese encuentro debe definir “directrices” ante la coyuntura.

“Primero, hay que manifestarse sobre la supuesta convocatoria a bloqueo de caminos, porque no vaya a ser que a ustedes los estén culpando por los bloqueos. Segundo, hay que manifestarse sobre la recuperación del instrumento político (…), tiene que haber unidad monolítica de la CSUTCB”, recomendó.

La discusión sobre las judiciales y las organizaciones sociales del Pacto de Unidad cobró fuerza en los últimos días y ahondó la fractura del MAS, partido que está dividido entre arcistas y evistas.