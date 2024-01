El presidente Luis Arce afirmó este viernes que “si no hubiera boicot” de ciertos sectores, el país “estaría mucho mejor”. Además, ratificó que el compromiso de su Gobierno es con el país, “no con una sola persona”.

“Si no hubiera boicot y las trabas que nos ponen, nosotros estuviéramos mucho mejor. Pero nosotros no nos doblamos; seguiremos trabajando por el pueblo”, dijo en el acto de entrega del primer tramo de la carretera que unirá los municipios de Rurrenabaque y Riberalta, en el departamento de Beni.

El Mandatario mandó este mensaje en tiempos en que la pugna con el ala evista del MAS se intensifica. Además, en medio de la duda sobre la participación de Morales como candidato en las elecciones presidenciales de 2025, debido a una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Varios de sus ministros acusaron al ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) de ser quienes boicotean al Gobierno, sobre todo en la Asamblea Legislativa.

“Durante todo este tiempo hemos estado soportando críticas y acusaciones sin fundamento y sin ninguna prueba, (pero) nosotros no nos amilanamos (intimidamos). Sabemos que el compromiso no es con una sola persona. El compromiso no es con una persona; el compromiso es con el pueblo boliviano”, añadió el jefe de Estado en su participación.

Las acusaciones del evismo del MAS subieron de todo en los últimos meses y en dos ocasiones específicas. Primero, el 31 de octubre, la Sala Plena del TSE rechazó el registro y las determinaciones del congreso del MAS en Lauca Ñ, donde se había ratificado a su líder, Evo Morales, como jefe nacional y lo proclamaron “único candidato” con para los comicios de 2025. Por ello, el tribunal pidió que se organice otro cónclave.

El otro hecho “fuerte” que provocó molestia en el bloque que defiende al exmandatario es la Sentencia Constitucional 1010/2023-S4 que eliminó la figura de reelección presidencial indefinida y afirmó que no es un derecho humano.

Ante eso, Morales acusó a los magistrados René Yván Estrada Navía y Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, a los que, además, llamó “autoprorrogados” por “meter de contrabando” el tema de la reelección en una sentencia de revisión, planteada por el ciudadano Miguel Ángel Balcázar Ruiz, sobre las elecciones judiciales.

Con esos dos hechos, creció el discurso de un supuesto intento de “proscribir al MAS y a Evo” hacia los próximos comicios.

En medio de esos hechos, hubo varias críticas, cuestionamientos y hasta denuncias de supuestos hechos irregulares en la administración de Arce, sin embargo, las acusaciones no fueron presentadas ante el Ministerio Público.