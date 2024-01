Arce se abre a la biotecnología para no depender de la importación de insumos agropecuarios

Actualmente, hay un evento en soya en fase de análisis por parte del Comité Nacional de Bioseguridad y los productores esperan resultados para poder hacer uso de esta semilla en el corto plazo, siendo el primer destello de la apertura del Gobierno para este ámbito.

“Tenemos que tomar en cuenta los avances científicos y tecnológicos que se están dando a nivel mundial, expertos mexicanos han venido acá a enseñarnos cómo se puede aumentar la producción en países como el nuestro, sin una gran inversión en el sector agropecuario”, manifestó el presidente.

Para marcar esta ruta, se prevé lanzar un concurso de investigación con las universidades públicas y privadas para que den pautas para el impulso de la productividad, así como también se recurrirá a la asistencia técnica externa para conocer los avances en la agropecuaria y agronomía de precisión.

“El único camino para salir de la pobreza es aumentar la producción y la productividad en nuestro país”, acotó el jefe de Estado en el acto en el que también estuvieron presentes los máximos dirigentes del sector productivo.

Si esto se llega a consolidar se puede atender la demanda de países como Brasil, según el presidente, ya que es un país que “requiere de nuestra producción” y es por ello que se trabaja en tener un inventario actualizado de la oferta exportable nacional para atender los requerimientos y apuntalar nuevos nichos de mercado.

No existe país que se pueda desarrollar y crecer de manera sostenida y garantizar ese crecimiento sostenido en el largo plazo si no establecemos (…) la diversificación de la producción. No hay otra manera de desarrollarse, lo demás simplemente es ficción”, concluyó el mandatario.