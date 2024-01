Argentina: Axel Kicillof, intendentes y gobernadores peronistas participan del paro de la CGT

Tal como lo había anunciado días atrás, el gobernador bonaerense se sumó a la manifestación convocada por la central obrera para rechazar la ley ómnibus. Según pudo confirmar Infobae, numerosos dirigentes del PJ se reunieron para almorzar ante de marchar hacia el Congreso

A pesar de las diversas críticas que recibió en las últimas horas desde el oficialismo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cumplió con su palabra y en horas del mediodía se sumó a la movilización impulsada por la CGT, en el marco del paro general convocado por la central obrera para expresar el rechazo a la ley ómnibus.

Escoltado por sus custodios personales, el gobernador Kicillof descendió de una camioneta y recibió el aliento de algunos militantes que aguardaban por su llegada a pocos metros de la avenida 9 de Julio. Según muestra un video viral, dio unos pocos pasos y se saludó con su ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, quien esta mañana fue filmado mientras viajaba a la manifestación en el tren Mitre junto a decenas de militantes.

Luego, según pudo saber Infobae, Kicillof se dirigió al Café Azteca, un bar ubicado en Lima al 600, a unas 10 cuadras de la Plaza del Congreso, y compartió un almuerzo con gobernadores e intendentes del peronismo. Entre otros, de la comida participaron Verónica Magario, vicegobernadora bonaerense; Silvina Batakis, ministra del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano bonaerense; Fernando Espinoza, intendente del partido de La Matanza y Jorge Ferraresi, jefe comunal de Avellaneda.

Previamente, los referentes del PJ bonaerense habían compartido un desayuno, a modo de vigilia para luego marchar hacia el Congreso de la Nación, el epicentro de la manifestación.

Desde el entorno del mandatario bonaerense confirmaron días atrás a este medio que efectivamente Kicillof formaría parte de la iniciativa y se lo vería en las inmediaciones del Congreso, pero que “no encabezará columnas”. Tampoco será orador de la protesta.

Como consecuencia de su adhesión al paro de la CGT, distintos actores del oficialismo manifestaron su rechazo contra la postura del gobernador Kicillof. Hoy, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó que Kicillof participe activamente de la movilización contra el Gobierno. “Veo que con lo que está pasando en la provincia, con los dramas que estamos teniendo, que el gobernador participe de una marcha, cuando ayer los diputados de Unión por la Patria tomarpon una posición política, me parece que no corresponde. Él es un gobernador, y como gobernador, tiene que hacer cumplir la ley, no violarla”, dijo Bullrich.

La ministra agregó que “si no, el ejemplo cunde. Y así, en la provincia de Buenos Aires tenemos los problemas que tenemos. Lo sufrimos todos los días… La verdad es que necesitamos una actitud distinta, donde se tome al delincuente y al criminal como lo que es. Nos gustaría que el gobernador esté trabajando y no esté en una movilización”.

Otro de los funcionarios que criticó a Axel Kicillof fue el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien en su cuenta de la red social X citó un posteo de la canciller Diana Mondino en el que afirmaba que el paro era “convocado por la oligarquía de millonarios con autos blindados y chofer”.

“Por si había alguna duda, además se suma @Kicillofok. Nunca tan claro para la sociedad que estamos frente a un paro político por tocarles privilegios”, escribió Caputo.

Horas más tarde fue el turno de la canciller Mondino, quien realizó un análisis contundente: “El paro no tiene justificación. Convocado por la oligarquía de millonarios con autos blindados y chofer”.

La ministra de Relaciones Exteriores amplió su análisis con otra dura crítica a quienes considera “falsos representantes de los trabajadores”. Para la funcionaria, esto prueba que el Gobierno está haciendo lo que debe: “Ratifica que estamos en el camino correcto. Las cosas se consiguen con esfuerzo, no llorando y pataleando. No les tenemos miedo”.