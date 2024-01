Argentina, Conurbano inseguro: en un robo balearon y mataron a una niña de 9 años, hija de un custodio de la ministra Patricia Bullrich

Una niña de 9 años murió esta tarde tras ser baleada en la cabeza durante un intento de robo a sus padres, ambos integrantes de la Policía Federal Argentina (PFA), en la localidad bonaerense de Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora.

Así lo informaron a LA NACION fuentes policiales. Todo sucedió hoy a las 8.40, cuando Eduardo Aguilera, un agente de la PFA que cumple funciones como custodia de la ministra Patricia Bullrich, que se encontraba de franco, salía de su casa en su auto junto a su esposa y su hija Umma, de 9 años, por las calles de Villa Centenario y fue interceptado por cuatro ladrones armados que le quisieron robar el vehículo

El policía, en principio, se resistió con su arma reglamentaria. En ese contexto, se inició un tiroteo en el que la niña, de 9 años, resultó herida en la cabeza y en una de sus manos.

“Escuché disparos y vi un auto pasar rápido. Cuando me acerqué vi al padre de la niña tratando de reanimar a su hija. Me acerqué y él le gritaba ´¡despertate, no te duermas!´. Gritaba que tenía un tiro en la cabeza. Tenía la cabeza tapada y deditos de la mano lastimados. Él llamaba desesperadamente a la ambulancia que tardó más de 40 minutos”, sostuvo a LA NACION Sergio, un vecino de las víctimas.

Según pudo reconstruir, el intento del robo ocurrió poco después de que el matrimonio de policías saliera de su casa para llevar a su hija al médico. Los delincuentes escaparon, mientras que la niña tuvo que ser trasladada de urgencia en un helicóptero al Hospital Médico Policial Churruca-Visca donde murió cerca de las 15.

“Es un desastre la seguridad del barrio. No hay presencia policial. Nada de nada. Cero. Hace poco mataron a un remisero de un tiro en la cabeza. Nuestros hijos no salen a la calle, no los dejamos”, dijo Mónica, otra vecina.

Otra vecina, Verónica López, afirmó: “Acá no hay seguridad. No se puede estar ni en la vereda. El laburante tiene que tener seguridad. Me preocupa por mis hijos. Tengo uno de 17 y no me puedo ir a trabajar tranquila. [los delincuentes] Hacen lo que quieren. Por ser menores no los pueden encerrar a los delincuentes y no lo entiendo. Hay mucha inseguridad”.

Interviene en la investigación personal de la comisaría 7ª de Villa Centenario y de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 18 de la jurisdicción, a cargo del fiscal Pablo Rossi.

Tras la confirmación de la muerte, el vocero del Gobierno Nacional, Manuel Adorni, dijo: “ Falleció Umma, la niña de 9 años baleada por criminales en un intento de asalto a sus padres (ambos pertenecientes a la Policía Federal Argentina). A los responsables les debe caer todo el peso de la ley. Q.E.P.D.”.

También el presidente, Javier Milei, se hizo eco de la trágica noticia y escribió: “Umma tenía 9 años y fue asesinada cobardemente. Envío mis más sinceras condolencias a sus papás, María Eugenia y Eduardo, ambos efectivos de nuestra Policía Federal. Cuentan con mi apoyo y el de todo el Gobierno Nacional. Los delincuentes creen que siguen viviendo en la Argentina de la impunidad, pero se equivocan. Los vamos a encontrar y vamos a hacer que paguen por la vida que se llevaron y por la familia que destruyeron”.

Personal de la policía bonaerense encontró el automóvil en el que circulaban los delincuentes, un Toyota Corolla negro. El vehículo había sido abandonado en la zona de Villa Fiorito, en Lomas de Zamora.