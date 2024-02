Argentina: Piqueteros agredieron a un periodista en la marcha frente al Congreso por la Ley Ómnibus

Un movilero de TN fue increpado mientras realizaba la cobertura de la movilización y los incidentes en inmediaciones al Parlamento

El periodista Manu Jove fue víctima de una repudiable agresión mientras realizaba la cobertura de la movilización y de los incidentes en inmediaciones al Congreso de la Nación a raíz del tratamiento de la Ley Ómnibus. Manifestantes lo increparon, lo insultaron y lo escupieron. También le arrojaron una bebida y hasta lo desafiaron a pelear a trompadas.

Todo quedó registrado en un video en el que se observa que el movilero de la señal de TN fue increpado por varios hombres mientras desarrollaba información sobre cómo se estaba desenvolviendo la marcha frente al Parlamento. En ese contexto, uno de los manifestantes, visiblemente ofuscado, se le acercó y comenzó los agravios.

“Tomatelas que estoy trabajando. Tomatelas, por favor”, fue la respuesta espontánea del periodista ante la arremetida en su contra. Inmediatamente después, la agresión pasó de ser verbal a física, cuando a Jove lo escupieron en el rostro y le lanzaron una bebida -al parecer jugo- que lo empapó. Enfurecida, la víctima contestó a los insultos, ante lo cual varios más se sumaron para atacarlo de ese mismo modo. En medio del altercado, uno de los manifestantes hizo ademanes como invitándolo a pelear.

La situación, por fortuna, no pasó a mayores. Más calmo, el comunicador se expresó luego a través de la red social X. “Si alguien ubica a estos revolucionarios de juguete, que me avise así les paso el ticket de la tintorería. Agitar y correr, un clásico que no pasa de moda”, escribió.

Durante los incidentes en las puertas del Congreso, otro de los militantes también amenazó con incendiar los estudios del mismo canal. Fue en momentos en que la Policía comenzó a tirar gases lacrimógenos.

Entre los participantes de la protesta, en su mayoría militantes del Polo Obrero (PO), se encuentra el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), el MTR Teresa Vive y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), y se encontraban Celeste Fierro y Patricio Del Corro, ambos legisladores porteños del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT-U), y el dirigente Eduardo Belliboni.

El dirigente Eduardo Belliboni, líder del Partido Obrero

Mientras los legisladores continuaban el debate de la Ley Ómnibus en el recinto, afuera la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía Federal se plegaron para aplicar el protocolo antipiquete que prohíbe el corte de las calles. Así, los efectivos avanzaron contra los manifestantes con el objetivo de desplazarlos sobre la vereda.

Los protestantes se plantaron ante las fuerzas, impidiéndoles el paso. También respondieron lanzando proyectiles, lo que sumó la tensión en la intersección de la avenida Rivadavia y Rodríguez Peña.

En medio de los disturbios, los uniformados se llevaron detuvieron a un hombre de 30 años, de nacionalidad chilena, y quedó imputado de los delitos de atentado y resistencia a la autoridad y lesiones, en perjuicio de dos agentes de la Prefectura, según pudo saber Infobae.

Mientras se desarrollaba la manifestación y el centro porteño era un caos, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien está a cargo del operativo policial, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que defendió su protocolo.

“Con nosotros los piquetes a la vereda y los narcos a la cárcel”, escribió la funcionaria en su cuenta de X al mismo tiempo que las fuerzas de seguridad buscaban ordenar la protesta en el Palacio Legislativo.

La movilización en las puertas del Congreso terminó en incidentes

Durante la manifestación, que inicialmente fue convocada en contra de la Ley ómnibus, aunque luego se tornó en rechazo al accionar de las fuerzas policiales, los militantes pidieron realizar un nuevo paro general.

Lo hicieron con cánticos y gritos que comenzaron cuando se tensó la situación entre los agentes a cargo del operativo y quienes se concentran frente al Congreso. “A donde vayan los iremos a buscar”, fue otra de las frases que repitieron.

Más temprano, el sindicalista Pablo Moyano había deslizado la posibilidad de realizar otra manifestación similar a la del pasado 24 de enero en oposición al gobierno de Javier Milei.