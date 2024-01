Arnold Schwarzenegger fue demorado en el aeropuerto de Munich por no declarar un reloj de lujo

El actor habría viajado para subastar un costoso reloj que no registró, lo que provocó el incidente en la aduana alemana El actor habría viajado para subastar un costoso reloj que no registró, lo que provocó el incidente en la aduana alemana

Fuente: Infobae

El actor Arnold Schwarzenegger fue detenido en el Aeropuerto de Múnich y sometido a interrogatorio bajo la legislación tributaria alemana debido a un reloj de lujo no registrado que planeaba subastar, según informes de medios alemanes como BILD. Schwarzenegger, de 76 años y conocido por su papel en Terminator, fue fotografiado con oficiales de aduanas tras volar desde Los Ángeles esta tarde y, según los informes, ha estado esperando durante varias horas.

Arnie, que posee la doble ciudadanía austriaca y estadounidense, tenía previsto acudir a una subasta benéfica relacionada con la lucha contra el cambio climático que se celebrará el 18 de enero en Kitzbühel, Austria. Reportes indican que el exgobernador de California, activista ecológico, habría llevado un reloj valioso de la marca suiza de lujo Audemars Piguet para ofrecer en la subasta.

Thomas Meister, portavoz de la Oficina Principal de Aduanas de Múnich, informó a BILD: “Hemos iniciado procedimientos penales bajo la ley tributaria. El reloj debería haber sido registrado ya que se trata de una importación. Si los bienes permanecen en la UE, hay que declararlos en aduanas. Esto se aplica a todos, ya se llamen Schwarzenegger o Müller, Meier, Huber”, agregó un portavoz de aduanas a SZ, otra publicación alemana.

Se ha comunicado que el astro cinematográfico permanece con los funcionarios de aduanas mientras revisan su equipaje. “Esto toma un poco de tiempo”, reconoció el portavoz, quien agregó que se asume que al actor de origen austriaco se le permitirá continuar con su viaje (aunque con un importante retraso).

Schwarzenegger es conocido por su afición por los relojes llamativos y en 1999 lanzó su propio modelo de edición limitada con Audemars Piguet. De los relojes Royal Oak Offshore ‘Arnold Schwarzenegger The Legacy’, sólo se produjeron 1,500 piezas y su precio de venta casi alcanza los USD 40 mil dólares. El exfisicoculturista tiene una extensa colección que incluye piezas de Rolex y otras marcas de lujo, aunque no se ha revelado qué reloj específico causó la demora.

El actor austriaco también planeaba asistir a la Carrera Hahnenkamm, un importante evento en el calendario de esquí alpino. Schwarzenegger dirige la organización benéfica con sede en Viena, The Schwarzenegger Climate Initiative, un grupo ecológico que recauda fondos en una fiesta que se celebra durante la semana de la prestigiosa carrera.

Arnold es sin lugar a dudas una de las estrellas más filántropas de Hollywood. A mediados de diciembre, el actor se encargó de repartir regalos a los niños del Hollenbeck Youth Center de Los Ángeles. Esto como parte de una tradición que Schwarzenegger decidió comenzar para regresar el gran trato que se le dio cuando llegó a Estados Unidos como inmigrante.

“Cuando llegué a Estados Unidos, mis amigos de Gold’s Gym fueron muy generosos. Me trajeron en Navidad y me hicieron sentir muy feliz e incluido (…) Nunca olvidaré ese tipo de dulzura y amabilidad e inclusión, así que quise hacer lo mismo cuando tuviera el dinero. Por eso, desde hace treinta y tantos años vengo aquí... Me hace sentir bien poder compartir la amabilidad e inspirar a otras personas a hacer lo mismo”.