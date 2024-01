ASFI recomienda hacer reclamos en caso de tener problemas en la entrega de remesas y giros en dólares

Gustavo Gómez, analista de la Dirección de Estudios y Publicaciones de la ASFI, estuvo en Buena Noche de Opinión Bolivia para informar sobre las acciones que se deben realizar y las sanciones a las que las entidades financieras pueden tener.

Fuente: https://www.opinion.com.bo

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) informó este viernes que las entidades financieras están sujetas a posibles sanciones en caso de no cumplir con la disposición de entregar remesas a la población en la moneda en la que fueron enviadas. Asimismo, dio recomendaciones a la gente de cómo proceder en caso de tener una situación con la devolución de las remesas.

Gustavo Gómez, analista de la Dirección de Estudios y Publicaciones de la ASFI, estuvo en Buena Noche de Opinión Bolivia para informar sobre las acciones que se deben realizar y las sanciones a las que las entidades financieras pueden tener.

«En estos momento estamos viviendo en un momento de especulación del dólar. Si bien existe un tipo de cambio oficial, al parecer hay algunos mercados informales donde se está distorsionando esto. Esras medidas se han hecho pensando en los derechos de las personas, y en sgundo lugar valorando el esfuerzo que realizan los compatriotas….

Indicó que la población que pase por una situación de no entrega en dólares de sus remesas, inicialmente puede hacer el reclamo en el punto de la entidad financiera, y en segunda instancia en oficinas de la Defensoría del Consumidor Financiero.

«Hay caminos. Si a una persona le envían 1.000 dólares, y la empresa aquí en Bolivia no le quiere dar los mismos dólares o quiere obligarle a darle en otra moneda, entonces lo que tiene que hacer la persona es hacer su reclamo en primera instancia, todas las entidades tienen un punto de reclamo habilitado, ahí hacen el reclamo, indicando que no se les ha querido dar en dólares, y lo deja en la misma entidad financiera. La entidad tiene cinco días de dar respuesta. Después de este tiempo, las entidades pueden ser positivas y en caso de que el consumidor no esté satisfecho a la respuesta y no le de sus recursos en dólares, puede acudir al reclamo en segunda instancia, se lo efectúa en las oficinas de la Defensoría del Consumidor Financiero, que depende de la ASFI. Esta entidad va a pedir informes y en algún momento va a emitir una resolución».

Indicó que las sanciones a las entidades pueden ser desde amonestaciones escritas hasta revocatoria de licencia de funcionamiento.

«Hay diferentes sanciones, y las que se les dá a las entidades van desde amonestaciones escritas a multas pecuniarias, inclusive por decir, es posible que una persona envíe 100 dólares y acá no le de los recursos, las multas son mucho mayores, entonces las entidades también efectúan y evalúan las sanciones… En el extremo, de acuerdo a la normativa, está la revocatoria de licencia de funcionamiento».