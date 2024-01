Australian Open: Alcaraz sigue firme y ahora vivirá una insólita primera vez

«Estoy muy feliz por mi actuación. El partido fue complicado por el viento. Aunque perdí el segundo set, estuve ahí. Fue un gran partido», comentó Alcaraz en alusión al viento que se sufrió en Melbourne Park a lo largo del día.

El increíble dato del rival de Alcaraz

Ahora, por primera vez en su carrera, Carlitos Alcaraz jugará contra un rival menor que él. Se trata del chino Juncheng Shang que tiene sólo 18 años. A pesar del dato estadístico, el español dijo que no tendrá piedad: “ Vamos a intentar comérnoslo y no pensar en que es más joven que yo . Nunca he entrenado ni jugado con él. Hizo tercer set contra (Andrey) Rublev en las semifinales de Hong Kong. Voy a ver algunos partidos de él para aprender un poco cómo es su juego”.

“Yo creo que he vivido situaciones de las que he aprendido mucho. Me siento un jugador experimentado en el circuito. Finales de Grand Slam, ser el número bastantes semanas. No soy un súper experimentado, pero experiencia tengo”, concluyó el murciano, que volverá a la competición este sábado para disputar la tercera ronda.

Etcheverry va con Djokovic en la madrugada del viernes

El uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, ganador en 10 ocasiones el Abierto australiano, jugará en la madrugada del viernes en la tercera ronda ante el argentino Tomás Etcheverry, nacido en La Plata hace 24 años y 32 en el escalafón mundial, que viene de vencer al británico Andy Murray y al francés Gael Monfils.

El otro argentino que está en tercera roda es Sebastián Báez quien enfrentará esta noche al italiano Jannik Sinner (4). El porteño de 23 años y 29 en el ranking eliminó al estadounidense JJ Wolf y al colombiano Daniel Elahi Galán.