Banca registra saldo de $us 370 MM

El BCB ratifica que la demanda del dólar volvió a la normalidad.

Fuente: https://elpais.bo

El saldo de billetes y monedas de las entidades financieras oscila en torno a los $us 370 millones en los últimos cuatro meses, lo que implica que la demanda del dólar volvió a la normalidad, afirmó el subgerente de Análisis Económico del Banco Central de Bolivia (BCB), Pablo Cachaga.

“Podemos observar en estos últimos cuatro meses que el nivel que tienen las entidades de intermediación financiera entre saldos de billetes y monedas están en torno a 370 millones de dólares; es decir, ha vuelto a la normalidad (la demanda de la divisa estadounidense)”, dijo en contacto con Erbol.

Señaló que las ventas directas que el Banco Central de Bolivia hacía mediante el Banco Unión, en algún momento, llegó a los $us 80 millones; sin embargo, esa demanda ahora descendió y “eso puede mostrar la calma de la población”.

“Otro indicador también interesante, es este saldo que tienen las entidades financieras es sus cajas, ha bajado en abril (de 2023) a 130 millones (de dólares), pero ahora ya tienen más o menos 370 millones (de dólares), entonces estaría volviendo esta calma”, insistió.

Como producto del “ataque especulativo sobre el dólar” en 2023, el BCB dotó de la divisa a la economía $us 1.739 millones, de los cuales $us 1.540 fue a las entidades de intermediación financiera y $us 199 al público en general, según los datos del ente emisor.