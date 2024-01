BCB perfila comprar 10 toneladas de oro este 2024, afirma que con lo adquirido en 2023 “ya se ha empezado a fortalecer” las Reservas

La Paz. – El Banco Central de Bolivia (BCB) perfila comprar este año 10 toneladas (t) de oro de producción nacional y afirmó que con la adquisición del metal en los últimos cinco meses de 2023 “ya se ha empezado a fortalecer” las Reservas Internacionales Netas (RIN).

Fuente: abi.bo

“Para este año, junto con el Directorio del Banco Central, se ha establecido procurar comprar al menos 10 toneladas de oro, hemos sacado ya la normativa, los ajustes correspondientes”, informó este domingo el presidente del BCB, Edwin Rojas, en contacto con Bolivia Tv.

Señaló que con la compra de oro de producción nacional, la finalidad del Banco Central es fortalecer este año de manera inmediata las Reservas Internacionales, que alcanzan a la fecha a un saldo de $us 1.709 millones.

“De hecho en esta semana que ha pasado, hemos empezado a generar operaciones que nos han permitido ir comprando oro para llegar y superar de ser posible las metas que nos hemos trazado para esta gestión”, indicó.

Explicó que con la nueva Ley 1503 y su respectivo reglamento, el Banco Central logró comprar 4,09 toneladas de oro en 2023, volumen mayor respecto a los 750 kilos adquiridos con la antigua normativa en los últimos 10 años.

“Las 4 toneladas nos permiten ver que ha sido un mecanismo con los cuales durante los últimos meses de la gestión pasada ya se ha empezado a fortalecer las Reservas Internacionales”, afirmó el presidente del ente emisor.

Destacó que la compra de oro de producción nacional que hace el BCB, en el marco de una ley con su reglamento consensuado, “hoy por hoy se constituye en un mecanismo muy importante para fortalecer las Reservas Internacionales de manera genuina”.

Apuntes

Al 31 de diciembre de 2023, las Reservas Internacionales Netas alcanzaron a un saldo de $us 1.709 millones, de los cuales $us 1.566 millones corresponde a oro y alrededor de $us 166 millones a otras divisas.

En mayo de 2023, el presidente Luis Arce promulgó la Ley 1503 de compra de oro destinado al fortalecimiento de las Reservas Internacionales. Esta nueva normativa permite al ente emisor adquirir este metal del mercado interno a precio justo.

