Bullrich contó los últimos minutos de Umma y reveló: “Le tiraron a matar”

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, tras advertir que los delincuentes que asesinaron a la hija de su custodio “las van a pagar”, por la tarde, desde el hospital donde se declaró muerta a la pequeña, apuntó contra los sospechosos y dijo que “le tiraron a matar” e informó que “hay un principio de identificación” de los hombres.

Umma, de 9 años, recibió un disparo en la cabeza este lunes cuando sus padres, ambos policías de la Federal, se resistieron a los tiros en un robo, en Lomas de Zamora. La nena había sido trasladada al Hospital Churrruca, pero a las pocas horas murió. La ministra condenó el ataque de los delincuentes. “Asesinaron a Umma. Estos criminales no tienen perdón. Los vamos a buscar hasta encontrarlos”, escribió Bullrich.

Pasadas las 16, Bullrich se presentó en la puerta del hospital para dar su pésame a la familia y habló con los medios.

El hecho ocurrió por la mañana de este lunes cuando un agente de la PFA, de nombre Eduardo Aguilera, que cumple funciones como custodia de la ministra Bullrich y se encontraba de franco, circulaba en su auto junto a su esposa y su hija por las calles de Villa Centenario, en el partido de Lomas de Zamora.

Cerca de las 9.15 fue interceptado por cuatro ladrones armados que le quisieron robar el vehículo. El policía, en principio, se resistió con su arma reglamentaria y se inició un tiroteo en el que la hija del policía, de 9 años, resultó herida a la altura del cuello y en una de sus manos, informaron fuentes policiales.

“Escuché disparos y vi un auto pasar rápido. Cuando me acerqué vi al padre de la niña tratando de reanimar a su hija. Me acerqué y él le gritaba ´¡despertate, no te duermas!´. Gritaba que tenía un tiro en la cabeza. Tenía la cabeza tapada y deditos de la mano lastimados. Él llamaba desesperadamente a la ambulancia que tardó más de 40 minutos”, sostuvo a LA NACION Sergio, un vecino de las víctimas.

El intento del robo ocurrió poco después de que el matrimonio de policías saliera de su casa para llevar a su hija al médico. Los delincuentes escaparon, mientras que la niña tuvo que ser trasladada de urgencia en un helicóptero al Hospital Médico Policial Churruca-Visca.

Fuentes citadas por la agencia de noticias Télam explicaron que, hasta este mediodía, la víctima se encontraba con pronóstico reservado. Más tarde, se comunicó que la niña había fallecido.

“Lamento profundamente este brutal atentado a balazos contra Umma, la hija de Eduardo Aguilera, parte de mi custodia de la Policía Federal. El país entero, pendiente de ella, para que salga bien de esta situación traumática”, escribió Bullrich en las redes sociales sobre el caso en el que interviene personal de la comisaría 7a. de Villa Centenario y de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 18 de la jurisdicción, a cargo del fiscal Pablo Rossi.

Temprano, la funcionaria deseó que la pequeña pueda salir adelante y aseguró que se dará con los delincuentes: “Vamos atrás de estos criminales: la van a pagar”. No obstante, conocida la noticia de su muerte, apuntó nuevamente a los delincuentes.

“Asesinaron a Umma. Estos criminales no tienen perdón. Los vamos a buscar hasta encontrarlos. Estamos junto a sus padres, María Eugenia y Eduardo, en este terrible momento y profundo dolor”, escribió en X.

La repercusión en la política

Varios funcionarios se sumaron a las condolencias hacia la familia del custodio. La vicepresidenta, Victoria Villarroel, lamentó desde X: “Acaba de fallecer Umma de 9 años asesinada por delincuentes luego de intentar robar a sus padres, ambos integrantes de la Policía Federal Argentina. Mi abrazo a la familia y el apoyo de nuestro gobierno a todos los argentinos de bien y a los policías que nos cuidan”.

Por su parte, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, expresó que “a los responsables [del asesinato de Umma] les debe caer todo el peso de la ley”.

Diego Kravetz, actual secretario de Seguridad porteño y ex responsable de esa cartera en el municipio lindante a Lomás de Zamora, Lanús, señaló desde X: “Estamos profundamente consternados por el asesinato de Umma, una nena de nueve años que sufrió un brutal ataque junto a su familia. No hay consuelo que pueda aliviar semejante locura. Esperamos que la Justicia les caiga con todo el peso de la Ley”.

Por su parte, Diego Santilli, ex candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad, se indignó: “¿Cómo van a asesinar a una nena de 9 años por robar un auto? Estos hijos de puta tienen que pudrirse en la cárcel. Hay que encontrarlos para que les caiga encima todo el peso de la ley. Todo mi apoyo y mis fuerzas a la familia de Umma”.

El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, expresó: “Lamento profundamente la trágica noticia del asesinato de Umma. No hay palabras de consuelo ante semejante hecho. Quiero expresar mi solidaridad y apoyo a sus padres y su familia en este momento tan doloroso. Los delincuentes tienen que pagar, este asesinato no puede quedar impune”.