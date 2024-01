Califican de pésima la gestión de la Gobernación paceña y el Sedes en el tema cáncer

Foto: Sedes La Paz

Fuente: ANF

La Paz.- La representante de los familiares de los enfermos con cáncer, Rosario Calle, cuestionó la inoperancia de la Gobernación de La Paz y el Servicio departamental de Salud (Sedes) para resolver las deficiencias que se presentan en el Hospital de Clínicas en la atención a los pacientes oncológicos.

Calle indicó que hay más de 90 pacientes que esperan cirugía, pacientes que esperan una tomografía para seguir su tratamiento, escases de medicamentos para el dolor, entre otros temas, y una dejadez increíble de la Gobernación para asumir la administración del Hospital El Alto Sur para descongestionar la cantidad de pacientes que vienen rebasando la atención en el Hospital de Clínicas.

“En este momento tenemos muchas deficiencias, por ejemplo, en el Hospital de Clínicas, que es el único hospital donde se atiende a pacientes con cáncer en el sistema público, llegan pacientes de los otros departamentos para cirugía oncológica y hay en espera más de 90 pacientes para ser operados y lamentablemente en el Hospital de Clínicas pareciera que no tuviéramos un director, alguien que dé una solución”, señaló Calle a ANF.

Lamentó que, en más de tres semanas de haber enviado cartas al Sedes, al Hospital de Clínicas y a la Gobernación, no hayan merecido siquiera la respuesta de alguna de estas autoridades.

“Hasta ahora seguimos esperando respuestas, lamentablemente no las tenemos, solo dicen que están trabajando, que están haciendo; hasta el día de hoy nosotros hemos tenido dos reuniones con el director del Hospital de Clínicas, al director del Sedes ni lo conocemos, hemos mandado notas, no tenemos respuesta, no tenemos nada, tampoco del gobernador (Santos Quispe), he mandado una nota y nada, esperemos que con una movilización nos reciban”, señaló.

Calle reconoció que en general hubo una mejora en la atención con el acceso a mayores servicios con la intervención del Ministerio de Salud, pero, lamentó que la Gobernación y el Sedes sean insensibles ante los pacientes que padecen en la espera por tratamiento, en temas que está en manos de las autoridades resolver, como la dotación de un quirófano, de medicamentos y de un tomógrafo.

“Hay faltante de medicamentos, por ejemplo, la morfina, que no debería de faltar en el Hospital de Clínicas, falta, y los pacientes están sufriendo en sus casas, porque para los pacientes la morfina es esencial y no se puede comprar de cualquier farmacia, se necesita boleta valorada, autorizaciones, son medicamentos controlados”, señaló Calle.

Para sacarse una tomografía, dijo, hay pacientes que están esperando meses, reconoce que no es culpa de los médicos, pero “la Gobernación y el Sedes no hacen nada, porque ellos son los responsables de los hospitales de Tercer Nivel, deberían de derivar a estos pacientes que necesitan tomografía, porque dependen de eso para continuar sus tratamientos”.

Indicó que solicitaron que se compre el servicio en centros privados, pero tampoco tuvieron respuesta. “Mañana voy a volver a llevar otra nota solicitando específicamente esto, porque muchos pacientes dependen de este servicio”.

Calle indicó que debido a la gratuidad del tratamiento la cantidad de pacientes aumentó de manera considerable y los servicios se vieron colapsados, sin que haya una respuesta oportuna del Sedes ni la Gobernación.

Dijo que, si bien el Ministerio de Salud dotó al Hospital de clínicas de seis oncólogos, la cantidad de especialistas es insuficiente y se requieren más ítems. Destacó la compra de servicios para radioterapia y braquiterapia por parte del Ministerio de Salud, para atender a pacientes que están en espera.

Sobre los quirófanos para las cirugías oncológicas, refirió que resultado de las presiones la Gobernación hizo algunos arreglos y mejoras y pese al pedido de tener un quirófano exclusivo para oncología, hasta el momento no se ha hecho.

“Los médicos a la semana solo tienen cuatro días el quirófano, teníamos en el turno de la tarde, pero ahora no hay atención en el turno de la tarde para tanta cantidad de pacientes”, dijo.

Otro gran problema, agregó, es que hasta la fecha la Gobernación no asume la administración del Hospital El Alto Sur en la ciudad de El Alto, como es su competencia, lo que podría ayudar en la atención de los pacientes con cáncer.

El Hospital “tiene un área de oncología, radioterapia, hay cirugía oncológica, hay todo el espacio, pero no tenemos ahí el SUS para la atención gratuita, es un hospital de Tercer Nivel y quien tiene que hacerse responsable de este hospital es la Gobernación, y hasta ahora no asume eso”.

“El hospital El Alto Sur ya debería de estar funcionando para descongestionar el Hospital de Clínicas”, apuntó.

/ANF/