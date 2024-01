Carlos Sainz: «Mi experiencia me dice que las carreras hay que acabarlas»

‘El Matador’ se ha asegurado el póker de victorias en el Dakar… aunque aún le falta un último pasito para alcanzar la gloria.

Carlos Sainz ha dejado hoy visto para sentencia su cuarto triunfo en el Rally Dakar. El madrileño ha sacado tajada de una avería de Sébastien Loeb para meterse en el bolsillo una victoria que le asegura prácticamente el póker de trofeos Touareg.

«Cuando hay tantas piedras, vas pensando que en cualquier momento puede llegar un pinchazo y entonces si llega otro segundo, pues ya se te complica el tema. Al final, tuvimos un pinchazo a 40 kilómetros del final y si ya iba despacio, pues ahí aún he ido mucho más despacio«, confesaba el competidor español a la conclusión de la penúltima etapa.

Sabía que tenía ventaja con la avería de Loeb y a partir de ahí me lo he tomado con calma Carlos Sainz (Audi)

El piloto de Audi ha sido sincero cuando se le ha preguntado si ha aminorado el paso cuando ha pasado por donde estaba Loeb. «Sí, he levantado en el momento que le he visto. Al menos sabía que había recuperado diez minutos, aunque no era consciente del problema que tenía. Pero sabía que tenía esos diez minutos y me lo he tomado con calma«, desvelaba.

Sainz, compitiendo en la etapa 11 del Dakar. EFE

Por otro lado, el madrileño no ha podido ver el deportivo gesto del nueve veces campeón del WRC. El galo ha avisado al Matador de que debía ralentizar su marcha dado el peligroso terreno que estaba abordando. «Vi que Loeb estaba ahí, pero hay tantas piedras que no tienes mucho tiempo para mirar a otro sitio delante del coche. Confieso que no he visto el gesto de Seb«, recalcaba.

Seguir la misma rutina

Finalmente, Sainz ha optado por ser cauto en su discurso. «Hoy era una etapa muy importante para acabar sin problemas. Fundamental, era la etapa del Rally Dakar, pero mi experiencia también me dice que las carreras hay que acabarlas y nos queda un día. Hay que seguir la misma rutina y seguir concentrados, y planificar como hemos planificado cada día», pormenorizaba.

Y, acto seguido, sentenciaba: «No cambiaremos nada para la última jornada. Si hasta hoy todo ha ido bien, haremos lo mismo que hemos estado haciendo».