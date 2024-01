CC denuncia que magistrados del TCP presentaron recursos para frenar investigación por prórroga

Los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) presentaron dos recursos de excepciones para frenar la investigación por la prórroga de mandato, denunció el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón.

En una audiencia será la mañana del jueves en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra Violencia hacia las Mujeres Cuarto del Tribunal Departamental de Chuquisaca.

«Con estas excepciones basadas en causa falsa porque el Ministerio Público no concluyó su investigación preliminar y no definió si va o no a iniciar de oficio la acción penal pública por la usurpación de funciones, pretenden cerrar el caso y construirse un escudo de impunidad para el futuro», afirmó Alarcón en sus redes sociales.

El legislador opositor anunció que sostendrá una «dura batalla» en la audiencia contra esa «chicana» jurídica para que continúe la investigación.

«Demostraremos en esta audiencia que el prórrogazo es uno de los mayores atentados contra la Constitución y la Democracia, y que si no se lo frena o desbarata, Bolivia entrará en el camino irreversible de la dictadura judicial gubernativa de Luis Arce», añadió Alarcón.

El 4 de enero, el fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava, había anunciado que se admitió la denuncia de legisladores de CC contra magistrados y consejeros del Órgano Judicial y el TCP por el delito de usurpación de funciones.