Colegio de Economistas exige claridad al Gobierno y asegura que las reservas internacionales son “precarias”

Esmir Cortez Becerra.

Fuente: El Deber

El Colegio de Economistas de Santa Cruz expresó su preocupación por las bajas de las Reservas Internacionales Netas (RIN) en Bolivia . Aseguran que son “precarias” y que la disponibilidad “no superan los $us 250 millones”. La institución se pronunció este sábado mediante un comunicado.

En el escrito, el Colegio de Economistas recuerda, que hace dos días, el Banco Central de Bolivia (BCB), informó que las RIN, al 31 de diciembre de 2023, tenía $us 1.709 millones, de los cuales $us 1.566 correspondían a oro y $us 166 a divisas.