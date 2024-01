Comisión devuelve al Senado proyecto de ley de elecciones judiciales para que resuelva observaciones

Fuente: ANF

La Comisión de Constitución devolvió a la Cámara de Senador el proyecto de ley 144 Transitoria para las Elecciones Judiciales para que subsane las observaciones realizadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

“Estamos analizando un proyecto de ley que tuvo como origen la Cámara de Senadores, quienes tengan que adecuar el PL 144 a la declaración constitucional 049 para que se ponga a derecho y se reanude el procedimiento legislativo. En consecuencia, estamos remitiendo nuestra carta con esta posición al presidente de la cámara de Diputados para que este puede remitir al presidente del Senado. Exhortamos y emplazamos a la Cámara de Senadores para que inicie el trabajo de adecuación y reanudemos el procedimiento legislativo”, remarcó el presidente de la Comisión de Constitución, Juan José Jáuregui.

Jáuregui admitió que el proceso de las elecciones judiciales “ha sido visiblemente afectado por las determinaciones que se tomaron en el Tribunal Constitucional”.

Por su parte, el diputado de Comunidad Ciudadana, Pablo Arizaga, afirmó que la decisión que se asumió en la Comisión es un abuso de poder.

“Están mostrando su verdadero rostro, ellos no quieren elecciones judiciales, primero friegan con u proyecto de ley, luego lo mandan al TCP, vuelve del tribunal y ahora lo mandan a la cámara de origen ya demás, con un abuso de poder que nos sorprende. Nunca hemos visto que una comisión se atreva a cuestionar la decisión del Senado (…) No puede ser que cuatro diputados hayan decidido decirle No al Senado, olvidándose que la prioridad es las elecciones judiciales”, remarcó.

El diputado dijo que el procedimiento corrector era remitir el proyecto de ley al pleno de Diputados, para la consideración de los 130 integrantes de la Cámara.

“Lo correcto era remitir al pleno del Diputado (…) somos 130 diputados que tenemos que discutir si estamos o no de acuerdo, pero aquí secuestran los proyectos de ley y no dejan que lleguen al pleno porque saben más que los diputados institucionalistas somos más”, advirtió.