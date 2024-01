Seguramente ya sabes que ChatGPT no puede acceder a información en tiempo real existe en Internet, a no ser que le demos una url específica en GPT 4. Eso hace difícil que pueda ayudar a encontrar ofertas en cualquier tienda online, pero no es imposible.

Si abrís ChatGPT Plus y le preguntáis cómo puede ayudar, os dirá que tendrá problemas con el tema:

Búsqueda de Productos y Comparativas : Puedo ofrecerte información sobre diferentes productos, sus características y comparativas, lo que te ayudará a tomar decisiones informadas.

: Puedo ofrecerte información sobre diferentes productos, sus características y comparativas, lo que te ayudará a tomar decisiones informadas. Consejos de Búsqueda Efectiva : Puedo proporcionarte estrategias y consejos para realizar búsquedas efectivas en Amazon, como el uso de palabras clave específicas o la navegación por categorías.

: Puedo proporcionarte estrategias y consejos para realizar búsquedas efectivas en Amazon, como el uso de palabras clave específicas o la navegación por categorías. Alertas sobre Ofertas y Descuentos Comunes : Aunque no tengo acceso a datos en tiempo real, puedo informarte sobre los tipos de ofertas que Amazon suele ofrecer, como las ventas del Black Friday, Cyber Monday, Prime Day, entre otros.

: Aunque no tengo acceso a datos en tiempo real, puedo informarte sobre los tipos de ofertas que Amazon suele ofrecer, como las ventas del Black Friday, Cyber Monday, Prime Day, entre otros. Información Sobre Políticas de Precios: Puedo explicarte cómo funciona el sistema de precios de Amazon y darte consejos sobre cuándo podría ser el mejor momento para comprar ciertos tipos de productos.

Pero estas son las limitaciones que destacará:

Acceso a Datos en Tiempo Real : No tengo acceso a internet ni a la capacidad de buscar ofertas actuales en Amazon. Por lo tanto, no puedo proporcionar información sobre ofertas específicas o precios actuales.

: No tengo acceso a internet ni a la capacidad de buscar ofertas actuales en Amazon. Por lo tanto, no puedo proporcionar información sobre ofertas específicas o precios actuales. Personalización de Búsquedas : Mi capacidad para ofrecer recomendaciones personalizadas está limitada, ya que no tengo acceso a tu historial de compras o preferencias específicas.

: Mi capacidad para ofrecer recomendaciones personalizadas está limitada, ya que no tengo acceso a tu historial de compras o preferencias específicas. Actualización de Información : La información que poseo se basa en datos hasta abril de 2023. Cualquier cambio en políticas, precios o nuevas ofertas de Amazon después de esa fecha no estaría reflejado en mis respuestas.

: La información que poseo se basa en datos hasta abril de 2023. Cualquier cambio en políticas, precios o nuevas ofertas de Amazon después de esa fecha no estaría reflejado en mis respuestas. Interacción Directa con Amazon: No puedo interactuar directamente con la plataforma de Amazon, realizar búsquedas por ti o añadir productos a tu carrito de compras.

El truco para que sí ayude

Lo que podemos hacer es acceder a uno de los «ChatGPT» que OpenAi creó, uno llamado «Web Browser».

Una vez seleccionamos este chat, podremos preguntarle lo mismo, obteniendo una respuesta completamente diferente:

Como «Web Browser», puede ayudarte a encontrar ofertas en Amazon siguiendo estos pasos:

Especificación de lo que buscas : Dime exactamente qué tipo de productos o categorías estás buscando en Amazon. Esto puede incluir tecnología, ropa, libros, electrodomésticos, etc.

: Dime exactamente qué tipo de productos o categorías estás buscando en Amazon. Esto puede incluir tecnología, ropa, libros, electrodomésticos, etc. Presupuesto y Preferencias : Si tienes un presupuesto o preferencias específicas (como marcas, tamaños, colores), házmelo saber para que pueda buscar de manera más efectiva.

: Si tienes un presupuesto o preferencias específicas (como marcas, tamaños, colores), házmelo saber para que pueda buscar de manera más efectiva. Búsqueda y Análisis : Realizaré una búsqueda en línea para encontrar ofertas relevantes en Amazon. Esto puede incluir ofertas del día, descuentos especiales, productos reacondicionados, entre otros.

: Realizaré una búsqueda en línea para encontrar ofertas relevantes en Amazon. Esto puede incluir ofertas del día, descuentos especiales, productos reacondicionados, entre otros. Presentación de Opciones : Te proporcionaré un resumen de las mejores ofertas encontradas, incluyendo precios, descuentos, y enlaces directos para que puedas acceder a ellas fácilmente.

: Te proporcionaré un resumen de las mejores ofertas encontradas, incluyendo precios, descuentos, y enlaces directos para que puedas acceder a ellas fácilmente. Actualizaciones y Alertas: Si estás buscando ofertas que aún no están disponibles, puedo darte consejos sobre cómo configurar alertas en Amazon para ser notificado cuando aparezcan.

Recuerda que su capacidad de búsqueda se basa en la información disponible en línea y que los precios y la disponibilidad pueden cambiar rápidamente.

Ejemplo de búsqueda

Veamos un ejemplo para comprar un reloj inteligente. Sería interesante especificar la versión de Amazon (el país), para que el resultado sea más exacto.

Como veis, después de buscar información en Bing, accede a Amazon para encontrar las ofertas correspondientes, siendo este el resultado:

Una buena forma de ahorrar tiempo en búsquedas, aunque recordad que los precios cambian rápido, por lo que el enlace que muestra al final de cada producto puede traer alguna que otra sorpresa.