¡Como Shakira! Éstas son las señales de que la nueva canción de Belinda será una tiradera contra Christian Nodal

Belinda y Christian Nodal estuvieron a punto de llegar al altar y su ruptura fue mediática a inicios de 2022 (Foto: Instagram) Belinda y Christian Nodal estuvieron a punto de llegar al altar y su ruptura fue mediática a inicios de 2022 (Foto: Instagram)

Hace unas semanas Belinda anunció su regreso al medio musical tras más de una década sin lanzar un álbum propio, generando gran expectativa entre sus seguidores, especialmente porque su nueva música “va con dedicatoria”, y no son pocos quienes aseguran que hablará en algunos temas de su mediática relación con Christian Nodal.

La cantante de 34 años reveló detalles de su nueva etapa a través de sus redes sociales, donde compartió una imagen sugerente de lo que podría ser su comeback a la escena musical.

La foto, una representación de sus ojos, ha suscitado especulaciones sobre posibles dedicatorias en sus próximas canciones, haciendo referencia a su relación pasada con Nodal, dado que la imagen que colocó corresponde al tatuaje que el intérprete de regional mexicano se plasmó en el pecho cuando sostenía un romance con “Beli”.

Belinda regresó a las redes sociales con la posible imagen de sus ojos que se tatuó Christina Nodal en el pecho (Fotos: RS) Belinda regresó a las redes sociales con la posible imagen de sus ojos que se tatuó Christina Nodal en el pecho (Fotos: RS)

A pesar de las rumores y la viralidad de las comparaciones en redes sociales, ni Belinda ni Nodal han confirmado tales interpretaciones; sin embargo los fans de la cantante de En el amor hay que perdonar aseguran que la foto compartida por Belinda es en la que se basó Christian Nodal para hacerse tatuar.

La carrera musical de Belinda, que enfrentó un largo período de pausa debido a problemas con su anterior disquera, está lista para reactivarse con Cactus, un sencillo que los admiradores han estado esperando.

Esta apuesta íntima se ve reflejada en el proceso creativo de la actriz de Bienvenidos a Edén, pues ha tomado un papel activo en la composición de las letras de sus canciones.

El anuncio realizado en noviembre de 2023 confirma que el proyecto ya está terminado y su lanzamiento es inminente, planteando una nueva dirección en la carrera de la famosa.

a cantante pop de forma reciente firmó con una disquera de alcance internacional, tras más de 10 años sin publicar un sencillo propio o disco inédito. Ya hay fecha de estreno para su “comeback” Crédito: TikTok/ @BelindaSupport

“Este nuevo disco es muy personal; todas las canciones tienen dedicatoria. Ustedes cuando las escuchen se van a dar cuenta para quién es cada canción y eso me hace muy feliz porque yo siempre he sido muy reservada, casi no me gusta hablar, los líos, los problemas”, compartió a finales de 2023.

“Hice catarsis otra vez en la música en el estudio y simplemente dije ‘Bueno, yo también tengo algo que decir a través de mi música’”, destacó la artista española nacionalizada mexicana.

Pero sus ojos no son el único indicativo que da pistas sobre la relación entre la nueva música de Belinda y su ex prometido, Christian Nodal, lo que de inmediato ha generado reacciones y comentarios relacionándola con Shakira y su famosa Sessions Vol. 53 junto a Bizarrap, donde dedicó rimas a su ex pareja, Gerard Piqué.

En espera del nuevo sencillo, Cactus, que será lanzado el próximo 31 de enero como primer corte del álbum Indomable, éstos son los indicios que revelan la supuesta relación.

El mismo vestido rosa de su compromiso

En las imágenes filtradas der la filmación del video de Cactus, se le puede ver a Belinda encima de un automóvil enmedio del desierto, enfundada en un vestido rosa, que curiosamente es igual, o podría ser el mismo atuendo que usó cuando Christian Nodal le pidió matrimonio en Barcelona, España.

El vestido rosa que Belinda usa en su nuevo video supuestamente es el mismo que vistió cuando Nodal le pidió matrimonio (Foto: @belindaidolos) El vestido rosa que Belinda usa en su nuevo video supuestamente es el mismo que vistió cuando Nodal le pidió matrimonio (Foto: @belindaidolos)

El automóvil del video de Nodal

En dicha imagen filtrada, se puede ver que el modelo del vehículo de su clip es el mismo que el que aparece en el video de la canción Ya no somos ni seremos, de Nodal, canción que el cantautor lanzó inmediatamente después de su “truene” con Belinda, y donde se ve un automóvil en llamas enmedio del desierto.

El automóvil del nuevo video de Belinda sería el mismo modelo que Nodal empleó en el clip de «Ya no somos ni seremos» (Foto: @belindaidolos) El automóvil del nuevo video de Belinda sería el mismo modelo que Nodal empleó en el clip de «Ya no somos ni seremos» (Foto: @belindaidolos)

El nombre de la canción

El hecho de que el primer single de Indomable lleve el nombre de Cactus no sería casualidad, pues dicha planta desértica ha sido un elemento estético que ha distinguido a Christian Nodal en sus propuestas artísticas.

La estética «western» es una constante en la propuesta musical de Nodal (Foto: Nodal) La estética «western» es una constante en la propuesta musical de Nodal (Foto: Nodal)

El nacido en Caborca, Sonora, ha presentado por una “estética western” o del viejo oeste, tal y como se pudo apreciar en su gira Forajido, donde incluso empleó cactus como escenografía de sus numerosos shows.