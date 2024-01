Con plataforma estatal y venta presencial: termina paro en Machu Picchu tras pacto con el Gobierno

En Cusco declararon el inicio de una «nueva era» en Perú, al resaltar lo acordado como un «proceso de descentralización real y efectiva».

Fuente: rt.com

Organizaciones gremiales y pobladores de Machu Picchu Pueblo, Perú, anunciaron el levantamiento del paro general indefinido, iniciado la semana pasada, tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno, confirmado este miércoles por la ministra de Cultura, Leslie Urteaga.

«Tenemos esta buenísima noticia para todo el Perú, para los cusqueños, para nuestros hermanos de Machu Picchu, nos están dando la buena noticia que se levanta el paro«, declaró Urteaga a la emisora local RPP.

#Cusco. En asamblea, por mayoría, la población de Machupicchu suspendió la huelga indefinida. Pobladores decidieron aceptar las medidas anunciadas por el Gobierno, sobre todo la implementación de una plataforma virtual estatal para la venta de entradas a la ciudad inka. pic.twitter.com/cuCSvGyH77 — José Víctor Salcedo (@Josvicsa) January 31, 2024

Urteaga, así como sus colegas de Ambiente, Albina Ruiz; y de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Mathews, suscribieron en la víspera un acta con 10 puntos en los cuales ambas partes invocaron a la finalización «inmediata» de la huelga en el distrito.

¿Qué acordaron?

La principal demanda de los manifestantes fue aceptada por el Ejecutivo al disponer el adelanto de la conclusión del contrato para la venta de boletos, vía web, por medio de la plataforma de Joinnus, empresa privada altamente criticada.

En diálogo con Canal N, Urteaga corroboró que dispondrán de una plataforma estatal, pero mientras transfieren los datos de Joinnus, la adquisición de entradas continuará disponible en la web de la compañía privada.

🔴🔵#HablemosClaro📣📣 En entrevista con Exitosa, la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, confirmó que el Gobierno ha aceptado la propuesta de la empresa Joinnus de culminar con su contrato de manera anticipada la venta de entradas virtuales a Machu Picchu. 📻 95.5 FM

📡 6.1… pic.twitter.com/1PzTzBgcCm — Exitosa Noticias (@exitosape) January 31, 2024

«Es un proceso, no podemos apagar simplemente, dejar de vender boletos, eso sería más bien un problema. No queremos que la gente o que las personas no vengan a Machu Picchu», afirmó.

Además, el Ministerio de Cultura ratificó la venta presencial de hasta 1.000 entradas de forma diaria y permanente en la boletería de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco con sede en Machu Picchu Pueblo.

Más reacciones

El gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo Álvarez, manifestó que «tras décadas de espera, hoy hemos iniciado un proceso de descentralización real y efectiva que marcará un hito» a nivel de todo el Perú.

En un breve pronunciamiento, junto a Salcedo, el alcalde distrital de Machupicchu, Elvis La Torre Uñaccori, coincidió en que comienza una «nueva era» en Perú. «Hemos hecho respetar nuestro único patrimonio y maravilla mundial», sostuvo.