Conade apoya la movilización «evista» contra la “autoprórroga”, pero no la reelección de Evo

La Paz. – Manuel Morales, vocero del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), indicó que su colectivo apoya las movilizaciones que se gestan en el país contra la prórroga de los altos magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Órgano Judicial, pero resaltó que no están de acuerdo con la habilitación de Evo Morales para que busque una reelección presidencial discontinua.

Desde inicios de semana, los afines al expresidente Evo Morales tomaron las principales vías que conectan al eje central del país de oriente a occidente en demanda de la renuncia de los magistrados prorrogados del TCP y del Órgano Judicial. Pese a que la protesta se radicalizó en Cochabamba, también se reportaron la toma de vías en Oruro y Potosí.

El activista sostuvo que “en el ámbito de la política, el margen de la maniobra es muy alto y grande”; es ese marco, subrayó que, en estos momentos, la presión que se realiza es parte de un conjunto de fuerzas que son distintas, pero el pedido es único y es la cesación definitiva de los magistrados, porque continúan en el cargo por encima de la Constitución Política del Estado.

“Hemos convergido en la necesidad de parar este golpe judicial y que los magistrados desistan de su actitud de hacer la usurpación de cargos. Hasta allí es donde nosotros llegamos y no compartimos el método de bloqueo de caminos; sin embargo, nosotros también reconocemos que la Constitución garantiza a todas las personas el derecho a la protesta”, declaró Morales a la ANF.

Tras cuatro días de bloqueos, se reportaron dos fallecidos por distintas circunstancias, pero el Gobierno responsabilizó al paro indefinido de los “evistas” y advirtió con procesos penales.

“Lo que se está tratando es generar una condena al derecho a la protesta, porque pedir que los magistrados no se prorroguen y no violen la Constitución es un derecho de petición que el Conade lo ha iniciado, ahora un sector evista lo está haciendo. En lo que sí no compartimos, con el sector de Evo Morales, es su pretensión a la repostulación, debido a que tiene deudas pendientes con la democracia”, precisó el vocero del Conade.

Los altos magistrados están por cumplir un mes de mandato prorrogado y advirtieron que no cesarán sus funciones porque supuestamente el país no puede quedarse sin justicia. El Gobierno apoyó la determinación a través del ministro de Justicia, Iván Lima.

En al menos 10 meses, la Asamblea Legislativa Plurinacional no logró viabilizar el proceso de preselección por los frenos que puso el TCP mediante las consultas constitucionales. Mientras tanto, el Conade envió más de 600 cartas personalizadas para que los parlamentarios realicen el trabajo de preselección de candidatos.

