Confirman que chofer falleció en el accidente de la carretera Cochabamba-Oruro; hay al menos 19 heridos

“Acá a la Clínica Álvarez, llegaron 19 heridos, los cuales son varones, mujeres y niños. De los cuales bastantes son policontusos. Hay cuatro heridos de gravedad”, indicó el médico encargado en el nosocomio, ubicado en Quillacollo.

Una embaraza, una niña y dos varones son los pacientes que tienen cuadros delicados de salud con traumas en diferentes partes del cuerpo.

Una pasajera, que se encuentra internada recuperándose del accidente, relató su experiencia.

“Yo no sentía nada hasta que me quedé dormida, después me desperté porque el bus estaba yendo muy rápido. Y la gente comenzó a gritar y a asustarse. Hasta que el chofer tocó la bocina y ya no me acuerdo nada”

“Yo creo que para no caerse al precipicio dio una vuelta al cerro para que nos caigamos ahí y el auto salió hacia el costado”, consideró la mujer.