Creemos se rearticula sin la Gobernación y con Camacho ausente; asegura presencia el 2025

Fuente: erbol.com.bo

Tras perder el control sobre la Gobernación cruceña, la alianza Creemos inició este sábado un proceso de rearticulación política desde Santa Cruz, reeligiendo en ausencia a su líder Luis Fernando Camacho, quien se encuentra detenido preventivamente en la cárcel de Chonchocoro.

Un día después de que Camacho fuera sustituido por el suplente Mario Aguilera, Creemos llevó a cabo una Asamblea Ordinaria donde eligió a la nueva directiva que acompañará a Camacho, entre ellos, al exsecretario de la Gobernación, Efraín Suárez Chávez, quien a partir de ahora es el vicepresidente de Creemos.

Hasta este sábado, todos los secretarios que colaboraban con Camacho renunciaron a sus cargos, y su partido, a la cabeza del presidente de la Asamblea Departamental Legislativa, Zvonko Matkovic, organizó el evento interno en la ciudad de Santa Cruz donde reafirmaron su compromiso en torno al gobernador preso.

Zvonko leyó una carta enviada por Camacho donde el exgobernador anuncia que su partido presentará candidatos propios en todas las elecciones que vengan, tomando en cuenta que son la primera fuerza política departamental, por lo que instó a sus bases a organizarse en comités provinciales para la promoción de nuevos cuadros dirigenciales.

Camacho aseguró que Creemos tiene dos desafíos por delante: defender el modelo cruceño y defender la democracia en el país luego del “golpe a la gobernación de Santa Cruz” con la posesión del subgobernador Mario Aguilera.

Sostuvo que no fue el pueblo cruceño el que los sacó de la Gobernación, sino un grupo de jueces prorrogados ilegalmente que han decidido intervenir para colocar una autoridad afín a sus intereses.

Pero Camacho no solo fue sacado del poder departamental, sino que también su bancada parlamentaria se dividió. A través de un comunicado, el jefe de bancada en Diputados, Sergio Maniguary Moura, y Jorge Saucedo Abdalla expresaron su respaldo a Mario Aguilera y celebraron que por fin haya vuelto a la institucionalidad.

“Los legisladores de la bancada nacional de la alianza Creemos compartimos la necesidad de realizar auditorías inmediatas a la Gobernación para transparentar el manejo de los recursos económicos, debiendo continuar las gestiones y proyectos, corregir las debilidades y sancionar a quienes aprovecharon la ausencia del Gobernador en desmedro del desarrollo de los cruceños”, dice su comunicado.

Desde sus redes sociales, el expresidente Jorge Tuto Quiroga alentó a Camacho a continuar su lucha hasta recuperar su libertad.

Quiroga sostuvo que más que el gobernador electo de Santa Cruz, “es un guerrero de convicción por nuestra democracia, por el 21F y contra el fraude. Está secuestrado, no doblegado. Está cautelado y no se rinde. Fuerza Luis Fernando, tu lucha por la libertad no depende de un juez”, escribió en su cuenta X, ex Twitter.