Critican que Legislativo retome funciones priorizando cuatro nuevos créditos internacionales

En agenda está el tratamiento de 16 proyectos, entre ellos, está la conformación de la Comisión de Ética y cuatro préstamos internacionales.

ANF

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) nuevamente fue blanco de críticas porque, tras el retorno del receso legislativo, la Cámara de Diputados puso en agenda el tratamiento de cuatro nuevos préstamos internacionales como prioridad, dejando de lado las elecciones judiciales y el caso de la prórroga de los magistrados del Órgano Judicial.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Ingvar Ellefsen lamentó que la Directiva y el presidente de la Cámara Baja prioricen más créditos internacionales frente a otros temas importantes para el país.

“No se están tratando las leyes que hubieran sido vueltas del Senado, no está en agenda. Por ejemplo, el tema de las judiciales, que es lo más importante, tenemos autoridades judiciales de facto que se están quedando por un golpe judicial”, criticó Ellefsen.

La Asamblea retomó labores luego de la imposición de vacaciones legislativas por parte del presidente nato de la ALP, David Choquehuanca. En ese marco, la Cámara de Diputados tiene previsto tratar, como prioridades, créditos internacionales y transferencias de terrenos.

El primer préstamo es de $us 52 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El segundo préstamo trata de más de $us 57 millones con Fonplata. El tercero es de 15 millones de yenes de la Agencia de cooperación internacional de Japón. Por último, el cuarto se trata de un crédito $us 176 millones con la Corporación Andina de Fomento (CAF).

El diputado de la facción “evista” del Movimiento Al Socialismo (MAS) Freddy López cuestionó que no se ponga en agenda de Diputados los proyectos de ley enviados desde la Cámara de Senadores; por ejemplo, las relacionadas con juicio de responsabilidades a los altos magistrados del Órgano Judicial.

En criterio del parlamentario, la agenda que propone el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, es impuesta por el Gobierno. Llamó a la reflexión a Huaytari para que haga prevalecer los derechos como Primer Poder del Estado y no solamente sea servil al Ejecutivo.

“No hay interés (de los arcistas) por eso la agenda del Ejecutivo se impone en la Asamblea. Tiene que hacer el trabajo conforme a la Constitución Política del Estado y no velar intereses desde la parte Ejecutiva. Ojalá en este 2024 Huaytari trabaje pensando en la mayoría, y no sea arbitrario, así como fue en su momento fue Jerges Mercado”, declaró López.

La senadora de oposición Daly Santamaría (CC) cuestionó la actitud de Choquehuanca porque mandó al receso parlamentario, a pesar de que más de dos tercios del pleno pidieron resolver el tema de las elecciones judiciales antes del 31 de diciembre, pero no hizo nada.

“Imagínese, han hecho semejante pantomima de poder querer instaurar un receso cuando más de dos tercios de la Asamblea, entre todas las fuerzas políticas, hemos dicho no, debemos tratar la ley antes del 31 de diciembre, el proyecto de ley 144 que ya tiene sus observaciones”, protestó.

La ALP tiene temas pendientes por resolver que son clave para el país; por ejemplo, las elecciones judiciales, juicio de responsabilidades contra altas autoridades del Órgano Judicial, proceso para seleccionar candidatos para la Fiscalía General del Estado, elección del titular de la Contraloría General del Estado, entre otros.

