Cuál será el próximo país en volverse rico

En 2050 habrá una nueva generación de potencias económicas, si todo va según lo previsto. Narendra Modi, Primer Ministro de la India, quiere que el PIB per cápita de su país supere el umbral de renta alta del Banco Mundial tres años antes de esa fecha. Los dirigentes de Indonesia calculan que tienen hasta mediados de siglo, cuando el envejecimiento de la población empezará a frenar el crecimiento, para alcanzar a los países ricos. La mitad del siglo es también el final definitivo para muchas de las reformas de la “Visión 2030″ de Muhammad bin Salman. El príncipe heredero de Arabia Saudí quiere transformar su país de productor de petróleo en una economía diversificada. Otros países más pequeños, como Chile, Etiopía y Malasia, tienen sus propios planes.

Varían mucho, pero todos tienen algo en común: una ambición impresionante. Las autoridades indias creen que se necesitará un crecimiento del PIB del 8% anual para alcanzar el objetivo de Modi: 1,5 puntos porcentuales más de lo que el país ha logrado de media en las tres últimas décadas. Indonesia necesitará un crecimiento del 7% anual, frente a una media del 4,6% en el mismo periodo. La economía no petrolera de Arabia Saudí tendrá que crecer un 9% anual, frente a una media del 2,8%. Aunque 2023 fue un buen año para los tres, ninguno experimentó un crecimiento a este ritmo. Muy pocos países han mantenido un crecimiento semejante durante cinco años, por no hablar de 30.

Tampoco existe una receta obvia para un crecimiento desbocado. Para impulsar la prosperidad, los economistas suelen prescribir reformas liberalizadoras del tipo de las promovidas por el FMI y el Banco Mundial desde los años ochenta bajo la etiqueta del “consenso de Washington”. Entre las más adoptadas están la sobriedad de las políticas fiscales y la estabilidad de los tipos de cambio. Hoy los tecnócratas instan a flexibilizar las normas de competencia y a privatizar las empresas estatales. Sin embargo, estas propuestas se centran en última instancia en eliminar las barreras al crecimiento, más que en potenciarlo. De hecho, William Easterly, de la Universidad de Nueva York, ha calculado que, incluso entre los 52 países con políticas más coherentes con el consenso de Washington, el crecimiento del PIB sólo alcanzó una media del 2% anual entre 1980 y 1998. Modi y el príncipe Muhammad no están dispuestos a esperar: quieren un desarrollo rápido.

El objetivo es alcanzar el tipo de crecimiento meteórico que lograron los países de Asia Oriental en los años setenta y ochenta. A medida que se extendía la globalización, estos países sacaron el máximo partido de una mano de obra numerosa y barata, y ganaron ventaja en los mercados automovilístico (Japón), electrónico (Corea del Sur) y farmacéutico (Singapur). Las industrias se construyeron tras muros proteccionistas, que restringían las importaciones, y luego prosperaron cuando se fomentó el comercio con el resto del mundo. Más tarde, las empresas extranjeras aportaron los conocimientos técnicos y el capital necesarios para producir bienes más complejos y rentables, aumentando la productividad.

No es de extrañar, pues, que los líderes de los países en desarrollo sigan entusiasmados con la industria manufacturera. En 2015, Modi anunció planes para aumentar la cuota de la industria en el PIB indio del 16% al 25%. “Vendan en cualquier parte, pero fabriquen en la India”, instó a los líderes empresariales. Camboya espera duplicar las exportaciones de sus fábricas, excluida la confección, para 2025. Kenia quiere que su sector manufacturero crezca un 15% al año.

Sin embargo, hay un obstáculo. La industrialización es aún más difícil de inducir que hace 40 o 50 años. Gracias a los avances tecnológicos, se necesitan menos trabajadores que nunca para producir, por ejemplo, un par de calcetines. En India, en 2007 se necesitaban cinco veces menos trabajadores que en 1980 para hacer funcionar una fábrica. En todo el mundo, la industria se basa ahora en la cualificación y el capital, de los que los países ricos disponen en abundancia, y menos en la mano de obra, lo que significa que una mano de obra numerosa y barata ya no es una buena vía para el desarrollo económico. Por ello, Modi y otros tienen un nuevo plan de juego: quieren dar el salto a la fabricación de vanguardia. ¿Por qué molestarse en coser calcetines cuando se pueden grabar semiconductores?

Esta “extraordinaria obsesión por fabricar cosas justo en la frontera tecnológica”, en palabras de un antiguo asesor del Gobierno indio, conduce a veces a un proteccionismo a la antigua usanza. Las empresas indias pueden vender en cualquier parte, pero Modi quiere que los indios compren productos indios. Ha anunciado prohibiciones a la importación de todo tipo de productos, desde ordenadores portátiles hasta armas.

Pero no todo el proteccionismo es anticuado. Desde el último brote en India, en la década de 1970, los subsidios y exenciones fiscales han reemplazado en su mayoría a las prohibiciones de importación y licencias. En aquel entonces, cada inversión por encima de cierto umbral debía ser aprobada por un funcionario civil. Ahora, los altos funcionarios tienen órdenes de Modi de fomentar inversiones por valor de USD 100 mil millones al año, y el primer ministro ha declarado que atraer a fabricantes de chips está entre sus principales objetivos económicos. Los “incentivos vinculados a la producción” ofrecen exenciones fiscales por cada computadora o misil fabricado en el país, así como por otros productos de alta tecnología. En 2023, tales subsidios representaron un costo de USD 45 mil millones, o el 1,2% del PIB, frente a los USD 8 mil millones aproximados cuando se lanzó el programa tres años antes. De manera similar, Malasia ofrece subvenciones a las empresas que establecen operaciones de computación en la nube y ayuda con el costo de las fábricas instaladas en el país. Kenia está construyendo cinco parques industriales libres de impuestos, que estarán listos en 2030, y tiene planes para otros 20.

En algunos lugares, ha habido éxito temprano. El sector manufacturero de Camboya representó tres puntos porcentuales más del PIB del país el año pasado que hace cinco años. Las empresas que buscan diversificarse desde China han sido atraídas por los bajos costos, los subsidios para la fabricación de alta tecnología y la inversión estatal. Sin embargo, en otros lugares las cosas resultan más difíciles. En India, la manufactura se ha mantenido estable como parte del PIB, y Modi no alcanzará su objetivo del 25% para el próximo año. Nombres importantes como Apple y Tesla han puesto sus marcas en una o dos fábricas, pero muestran poco interés en realizar inversiones como las que solían realizar en China, que ofrece una infraestructura superior y una fuerza laboral mejor educada.

El peligro radica en que, al intentar atraer la fabricación de alta tecnología, los países terminen repitiendo desastres pasados. Desde 1960 hasta 1991, la participación de la manufactura en el PIB de India se duplicó. Pero cuando se eliminaron las barreras protectoras en la década de 1990, nada era lo suficientemente barato para exportar al resto del mundo. El riesgo es especialmente grande en esta ocasión, ya que Modi ve la fabricación como sinónimo de “autarquía” o la capacidad de India para producir todo lo que necesita, especialmente la tecnología que se utiliza en armas. Junto con Indonesia y Turquía, India es uno de los países que ven enriquecerse como una ruta hacia una posición geopolítica más fuerte, aumentando la probabilidad de inversiones mal dirigidas.

Pulgar verde

Estas desventajas tanto en la manufactura básica como en los intentos de avanzar están convenciendo a algunos países de probar otro enfoque: atraer industrias que utilicen sus recursos naturales, especialmente los metales y minerales que impulsan la transición verde. Los gobiernos de América Latina están interesados. Lo mismo ocurre con la República Democrática del Congo y Zimbabwe. Pero es Indonesia la que está liderando el camino, y lo está haciendo de manera llamativa y autoritaria. Desde 2020, el país ha prohibido las exportaciones de bauxita y níquel, de los cuales produce el 7% y el 22% del suministro mundial. Los funcionarios esperan que al mantener un control estricto, puedan lograr que los refinerías se muden al país. Luego quieren repetir el truco, persuadiendo a cada etapa de la cadena de suministro a seguir, hasta que los trabajadores indonesios fabriquen todo, desde componentes de baterías hasta turbinas eólicas.

Los funcionarios también están ofreciendo incentivos, en forma de dinero y facilidades. Indonesia está en medio de un auge de infraestructura: el gasto entre 2020 y 2024 debería alcanzar los USD 400 mil millones, más del 50% más al año que en 2014. Esto incluye financiamiento para al menos 27 parques industriales multimillonarios, incluido el Parque Kalimantan, construido en 13,000 hectáreas de la antigua selva tropical de Borneo a un costo de USD 129 mil millones. Otros países también están ofreciendo atractivos. Las empresas que deseen instalar paneles solares en Brasil recibirán subsidios para construirlos allí también. Bolivia nacionalizó su industria del litio, pero sus nuevos conglomerados estatales podrán entrar en empresas conjuntas con compañías chinas.

Este enfoque, de intentar escalar la cadena de suministro de energía, tiene poco precedente. La mayoría de los países petroleros envían su crudo al extranjero. De hecho, más del 40% de la capacidad global de refinación se encuentra en Estados Unidos, China, India y Japón. Arabia Saudita refina menos de una cuarta parte de lo que produce; Saudi Aramco, su gigante estatal del petróleo, refina en el norte de China. Los experimentos con prohibiciones de exportación han sido principalmente en productos más simples, como la madera en Ghana y el té en Tanzania. Por el contrario, obtener níquel lo suficientemente puro para ser utilizado en vehículos eléctricos desde el suministro de Indonesia es ferozmente complejo, señala Matt Geiger de MJG Capital, un fondo de cobertura. Hacerlo requiere tres tipos diferentes de fábricas, y el níquel debe pasar por varias más antes de ingresar a un automóvil.

Los combustibles fósiles han enriquecido a partes del Golfo, pero casi todas las industrias del mundo consumen constantemente petróleo. No hay garantía de que la bonanza de los metales verdes sea tan grande. Las baterías solo necesitan reemplazarse cada pocos años. Los funcionarios de la Agencia Internacional de Energía, un organismo global, calculan que los beneficios de las materias primas verdes alcanzarán su punto máximo en los próximos años, después de lo cual disminuirán. Además, el desarrollo tecnológico podría reducir repentinamente el apetito por ciertos metales (por ejemplo, si otra forma de química de baterías se vuelve dominante).

Mientras tanto, los beneficiarios de los combustibles fósiles están probando otra estrategia por completo: reinventar el entrepôt. El Golfo quiere ser donde el mundo haga negocios, dando la bienvenida al comercio desde todos los rincones del mundo y proporcionando refugio contra las tensiones geopolíticas, especialmente entre Estados Unidos y China. Para 2050, el mundo debería haber alcanzado las emisiones netas cero. Aunque el Golfo es rico, sus economías aún se están desarrollando. Las fuerzas laborales locales tienen menos habilidades que las de Malasia, pero reciben salarios comparables a los de España. Esto hace que los trabajadores extranjeros sean esenciales. En Arabia Saudita, representan tres cuartas partes de la fuerza laboral total.

Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) fueron uno de los primeros países en la región en diversificarse. Se han centrado en industrias como el envío y el turismo, que pueden ayudar a facilitar otros negocios, así como en industrias de alta tecnología, como la inteligencia artificial (IA) y la química. Abu Dhabi ya alberga sucursales del Louvre y la Universidad de Nueva York, y tiene planes de ganar dinero con los viajes espaciales para turistas. Qatar está construyendo Education City, un campus que costará USD 6.5 mil millones y se extenderá por 1,500 hectáreas, funcionando un poco como un parque industrial para universidades, albergando sucursales de diez, incluyendo Northwestern y University College London.

Otros en el Golfo también están participando. Arabia Saudita espera que los flujos de inversión extranjera aumenten al 5.7% del PIB en 2030, frente al 0.7% en 2022, y está gastando sumas fabulosas de dinero en busca de este objetivo. El Fondo de Inversión Pública ha distribuido USD 1.3 billones en el país en la última década, más de lo que se espera que se libere con la Ley de Reducción de la Inflación, la política industrial del presidente Joe Biden en Estados Unidos. El fondo está gastando en todo, desde equipos de fútbol y plantas petroquímicas hasta ciudades completamente nuevas. La política industrial nunca se ha llevado a cabo a esta escala. Dani Rodrik de la Universidad de Harvard y Nathaniel Lane de la Universidad de Oxford estiman que China gastó el 1.5% del PIB en sus propios esfuerzos en 2019. El año pasado, Arabia Saudita distribuyó sumas equivalentes al 20% del PIB.

Todo el mundo es un ganador

El problema de lanzar tanto dinero es que se vuelve difícil ver qué está funcionando y qué no. Los fabricantes en Omán, que producen productos desde aluminio hasta amoníaco, pueden obtener una fábrica sin pagar alquiler en uno de los nuevos parques industriales del país, comprar materiales con generosas subvenciones y pagar los salarios de sus trabajadores endeudándose a bajo costo de los accionistas, que suelen incluir al gobierno. Incluso pueden beneficiarse de subvenciones a la exportación para vender en el extranjero a un costo menor. ¿Cómo es posible saber qué empresas sobrevivirán a todo este dinero y cuáles colapsarían sin él?

Una cosa ya está clara y es dolorosamente evidente. El sector privado aún no despega en el Golfo. Casi el 80% de todo el crecimiento económico no petrolero en los últimos cinco años en Arabia Saudita proviene del gasto del gobierno. Aunque un impresionante 35% de las mujeres sauditas están ahora en la fuerza laboral, frente al 20% en 2018, las tasas generales de participación en la fuerza laboral en el resto del Golfo siguen siendo bajas. Investigadores de Harvard han encontrado que la legislación introducida en 2011, que establecía que los sauditas deberían constituir una parte establecida de la plantilla de una empresa, por ejemplo, el 6% de todos los trabajadores en tecnología verde y el 20% en seguros, disminuyó la productividad y no logró mover la aguja en el empleo privado.

En última instancia, algunos países alcanzarán el estatus de ingresos altos. Quizás el gasto de los EAU en inteligencia artificial dé sus frutos. Tal vez la nueva tecnología haga que el mundo dependa más del níquel, en beneficio de Indonesia. La población de India es demasiado joven para que el crecimiento se estanque por completo. Pero las tres estrategias empleadas por los países que buscan enriquecerse: saltar a la fabricación de alta tecnología, aprovechar la transición verde y reinventar el entrepôt, todas representan apuestas, y apuestas costosas. Incluso en esta etapa temprana, se pueden extraer algunas lecciones.

La primera es que el estado ahora está mucho más activo en el desarrollo económico que en cualquier momento de las últimas décadas. De alguna manera, una economía debe evolucionar desde la pobreza agraria hacia industrias diversificadas que puedan competir con rivales en países que han sido ricos durante siglos. Para hacerlo se requiere infraestructura, investigación y experiencia estatal. También puede requerir préstamos a tasas por debajo del mercado. Esto significa que cierta cantidad de participación estatal en el proceso es inevitable, y los responsables de las políticas deberán elegir algunos ganadores. Aun así, los gobiernos ahora intervienen mucho más frecuentemente. Muchos han perdido la paciencia con el consenso de Washington. Los beneficios de sus reformas más directas, como bancos centrales independientes y ministerios llenos de economistas profesionales, ya se han cosechado; las instituciones que alguna vez lo aplicaron (es decir, el FMI y el Banco Mundial) son sombras de lo que fueron.

Hoy en día, los responsables de las políticas en el mundo en desarrollo toman referencias de China y Corea del Sur. Pocos recuerdan las locuras intervencionistas de sus propios países. En las décadas de 1960 y 1970, no solo aquellos en Asia oriental experimentaron entusiastamente con la política industrial; muchos en África también lo hicieron. Durante la mayor parte de una década, las dos regiones crecieron a un ritmo similar. Sin embargo, a mediados de la década de 1970 quedó claro que los responsables de las políticas en África habían apostado mal. Una crisis de deuda inició una década conocida como la “tragedia africana”, en la que las economías del continente se contrajeron en promedio un 0,6% al año. Más tarde, en la década de 2000, los funcionarios sauditas gastaron grandes sumas de dinero sin éxito para fomentar una industria petroquímica, olvidando que enviar petróleo al extranjero era más barato que pagar a las personas para trabajar en casa.

Un obstáculo en el camino

La segunda es que las apuestas son altas. La mayoría de los países han invertido sumas enormes en seguir su camino elegido. Para las economías más pequeñas, como Camboya o Kenia, el resultado podría ser una crisis financiera si las cosas salen mal. En Etiopía, esto ya ha sucedido, con un incumplimiento de la deuda acompañado de una guerra civil. Incluso países más grandes, como India e Indonesia, no podrán permitirse una segunda oportunidad en el desarrollo. El costo de sus esfuerzos actuales, en caso de fracaso, y el costo de las poblaciones envejecidas los dejarán sin espacio fiscal. También los países más ricos están limitados, aunque por otro recurso: el tiempo. Arabia Saudita necesita desarrollarse antes de que la demanda de su petróleo disminuya, o de lo contrario habrá pocas formas de sostener a sus ciudadanos.

La tercera es que la manera en que los países crecen está cambiando. Según el trabajo de Rodrik, la manufactura ha sido el único tipo de trabajo donde los países pobres han mejorado su productividad a un ritmo más rápido que los países ricos, y así los han alcanzado. La industria moderna puede no ofrecer el mismo beneficio. En lugar de pasar tiempo intentando hacer que los procesos de fábrica sean marginalmente más eficientes, los trabajadores en países que intentan enriquecerse cada vez más extraen metales verdes (trabajando en una industria con notoriamente baja productividad), sirven a turistas (otro sector de baja productividad) y ensamblan productos electrónicos (en lugar de fabricar componentes más complejos). Todo esto significa que la carrera por enriquecerse en el siglo XXI será más agotadora que la del siglo XX.

© 2023, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.