Cuestionan salud mental de Trump tras «lapsus» en su campaña

Nikki Haley su principal rival en las primarias republicanas de New Hampshire puso en duda la capacidad del magnate para volver a gobernar.

Fuente: www.dw.com

La aspirante a la nominación presidencial republicana Nikki Haley cuestionó el sábado (20.01.2024) la aptitud mental de Donald Trump, después de que el expresidente la acusara erróneamente de no haber impedido el violento asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

En un discurso pronunciado el viernes en un acto de campaña días antes de las primarias en New Hampshire, Trump pareció confundir a Haley con la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Mientras hacía campaña en Keene, Haley hizo referencia al lapsus de Trump, quien en repetidas ocasiones pareció confundirla con la demócrata Pelosi, al afirmar erróneamente que su rival repúblicana estaba a cargo de la seguridad del Capitolio el 6 de enero de 2021, cuando una turba irrumpió en el Capitolio buscando detener la certificación de su derrota ante el demócrata Joe Biden.

Refiriéndose a la asonada protagonizada por una turba de sus partidarios, Trump dijo a una multitud: «Nikki Haley es la responsable de seguridad. Le ofrecimos 10.000 personas -soldados, Guardia Nacional, lo que quisieran- y lo rechazaron. No quieren hablar de eso».

Haley, considerada la principal rival de Trump en la contienda de New Hampshire, señaló que no solo no controlaba la seguridad en el Capitolio, sino que ni siquiera ostentaba ese cargo en ese momento.

«Dicen que se confundió, que estaba hablando de otra cosa», aseguró la exembajadora ante la ONU y exgobernadora de Carolina del Sur en un mitin en New Hampshire.

SEE IT: Nikki Haley now attacking Trump’s mental fitness, claims, “When you’re 80, that’s what happens. You’re just not as sharp as you used to be,» uses Trump’s error yesterday when he seemed to confuse her with Nancy Pelosi on J6 to hammer him. WATCH pic.twitter.com/OM4ZDqbCkS

— Simon Ateba (@simonateba) January 20, 2024