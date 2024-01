Del Castillo apunta a pelea de clanes familiares el asesinato de un hombre en Entre Ríos

El ministro cuestionó que los pobladores del chapare restringen el ingreso de los efectivos de la Fuerza Especial de lucha contra el narcotráfico (FELCN).

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, dijo que dos clanes familiares ligados al narcotráfico presuntamente están involucrados en el asesinato de Rosendo Zurita, quien fue acribillado en su vehículo frente a sus hijos en el municipio de Entre Ríos del departamento de Cochabamba.

“Lamentablemente estamos hablando de dos clanes familiares o de dos organizaciones criminales que están vinculadas a delitos relacionados al narcotráfico, han comenzado con los secuestros de integrantes de una organización con los componentes de la otra organización, han empezado a quitarse la vida unos a otros”, informó la autoridad.

El hecho ocurrió el jueves, cuando Rosendo Zurita, de 46 años, salió a trabajar en su vagoneta que realiza viajes intermunicipales y durante el trayecto fue interceptado por otro motorizado, de donde descendieron cuatro personales que lo asesinaron con varios disparos. Su hijo fue secuestrado el año pasado por una banda criminal.

Del Castillo confirmó la aprehensión de dos personas que presuntamente son los responsables de este crimen, se trata de los hermanos Reynaldo y Vladimir S. C., fueron trasladados hasta santa cruz para que comparezcan ante el fiscal del caso.

“Ya tenemos todo el diagrama y todos los detalles minuciosos de estos hechos. No podemos hablar de la existencia de carteles porque la Policía Boliviana no ha permitido su ingreso. A comparación de otras gestiones, no existe un metro cuadrado del territorio nacional donde esté prohibido el ingreso de la Policía2, señaló.

Por otra parte, la autoridad se refirió a las declaraciones del senador del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) leonardo loza que relacionó esos asesinatos con envíos fallidos de droga al exterior.

“Hay grupos ligados al narcotráfico y (están) a plena luz del día, en nuestra vista, en nuestros ojos. ¿Cómo es posible que cargamentos de droga aparezcan en Chile, en Europa? Eso es con la complicidad de algunos funcionarios del Estado”, señaló Loza.

Del Castillo negó y rechazó esas declaraciones, además, cuestionó que los pobladores del chapare restringen el ingreso de los efectivos de la Fuerza Especial de lucha contra el narcotráfico (FELCN).

“Nos gustaría que algunas autoridades políticas reflexionen y también manifiesten ¿Por qué cierran el paso a la FELCN cuando quiere ingresar a algunas comunidades?,¿Por qué no hablan del secuestro a los policías?, ¿Por qué no hablan cuando agredido físicamente a muchos policías dentro de este lugar?, ¿Por qué no habla de los secuestros en su debido momento? ¿Por qué no denuncia a quienes están secuestrando?”, arguyó.

