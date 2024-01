Denuncian agresión a una ‘Bartolina’ a la que acusaron de ir en contra del bloqueo en Parotani

“No he ido en contra el bloqueo, no he ido a desbloquear”, señaló la mujer en contacto con UNITEL, y afirmó que no firmó nada.

En unas imágenes, se ve cómo Fuentes es rodeada por varias personas y le jalan su aguayo. En otro video, se ve a otra mujer que patea de Fuentes en medio de la turba que rodeó a la ‘bartolina’.

Indicó que las personas no le dejaron hablar mientras que los dirigentes aumentaban las acusaciones contra ella, contó la afectada.

“Me han desconocido”, dijo Fuentes, aún estado de shock tras los golpes e insultos recibidos.

La dirigente también identificó a tres de sus agresores: Teodosio Q., José Q. y Albina R.