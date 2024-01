Denuncian que un vehículo chocó contra una ciclista que representa a Bolivia y huyó sin brindar ayuda

Fuente: Unitel

La destacada ciclista Nicole Torrico quedó herida este viernes luego de que un vehículo chocó contra su bicicleta en la avenida Jaime Freyre, al norte de la ciudad de Cochabamba. La conductora que impactó contra la deportista huyó, denunció la misma deportista mediante su cuenta de Facebook.

“Lamentablemente, hoy me chocaron y el auto se dio a la fuga. Como todos los días, hoy salí a entrenar bajando por la avenida Jaime Freyre y en un cruce en el que yo tenía prioridad, un auto blanco me chocó la rueda trasera y no paró”, señala parte del relato de la deportista.