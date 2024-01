Diputados observan muy discreto a embajador Pary

La información sobre las reuniones de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, con el representante de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce Zaconeta, reveló la precariedad de la diplomacia boliviana, opinó el diputado y ex vicecanciller, Gustavo Aliaga.

“No puede entrometerse el representante de la OEA porque no es de su competencia, tenemos una embajadora en Ginebra, que es embajadora ante organismos internacionales (Maira Macdonal) pero como esto es una mezcla de todo, no hay funciones, entonces el señor Héctor Arce no tiene por qué meterse en temas en el área de Naciones Unidas”, dijo el diputado de Comunidad Ciudadana (CC).