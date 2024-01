Directora de museo de Florencia tilda la ciudad de «prostituta» provocando ira de las autoridades

Fuente: https://actualidad.rt.com

Florencia, uno de los atractivos turísticos más importantes del mundo, se ha convertido en una «prostituta», afirmó el lunes la directora de uno de los principales museos de la ciudad, provocando la indignación de los dirigentes políticos, incluido el ministro de Cultura.

«Una vez que una ciudad se prostituye, será imposible volver a hacerla virgen, y si no se ponen frenos absolutos ahora no veo más esperanzas», dijo a los periodistas Cecilie Hollberg, directora de la Galería de la Academia de Florencia, que alberga la famosa estatua del David de Miguel Ángel Buonarroti, al margen de la rueda de prensa para hacer el balance del año de la galería, informó Corriere Fiorentino.

«Florencia es muy bonita y me gustaría que volviera a los ciudadanos y no fuera aplastada por el turismo. Ya no se puede encontrar una tienda normal, sino solo artículos exclusivos para turistas, con ‘gadgets’ y ‘souvenirs’, y esto debería terminar», manifestó Hollberg.

La Galería de la Academia emitió más tarde un comunicado en el que Cecilie Hollberg se disculpaba «por usar palabras inapropiadas» sobre una «ciudad que amo».

«Lo que quería decir es que Florencia debe ser testigo, para toda Italia, de un turismo cada vez más sostenible y no de un turismo masivo», sostuvo.

El ministro de Cultura, Gennaro Sangiuliano, dijo que sus palabras eran «graves y ofensivas» para Florencia y toda Italia, y amenazó con tomar medidas según la

legislación actual.

Es necesario tener en cuenta el sentimiento público: ha llegado al poder un Gobierno de orientación nacional, encabezado por Giorgia Meloni, al que algunos ya acusan de intentar nombrar al mayor número posible de italianos étnicos para los puestos más altos en el sector de cultura, así como para contratar a más personas que simpaticen con su orientación derechista, comentó Le Parisien.

La vicealcaldesa de Florencia, Alessia Bettini, también se opuso a Cecilie Hollberg y dijo que si la ciudad fuera una prostituta, «¿serían los florentinos hijos de una prostituta y los turistas clientes de una prostituta?».

Los comentarios de la directora de la Galería de la Academia formaron parte de varias opiniones expresadas últimamente por funcionarios italianos preocupados por el impacto del turismo descontrolado, especialmente en ciudades como Venecia y Florencia, donde el centro histórico está lleno de multitudes de turistas gran parte del año.

En ese contexto, después de que la ONU advirtiera que Venecia podría perder su estatus de Patrimonio Cultural, las autoridades locales anunciaron que comenzarían un experimento de venta de entradas para visitar la ciudad a partir de abril de este año.