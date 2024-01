Santa Cruz de la Sierra necesita cerca de 96.000 voluntarios para el Censo de Población y Vivienda del próximo 23 de marzo. El alcalde anunció que convocará a una reunión con el sector privado para que se sumen a esta labor.

A casi dos meses del Censo de Población y Vivienda 2024, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, salió a las calles de la capital en busca de censistas.

Con bolígrafos, almanaques y panfletos de regalo, la autoridad instó a la población a sumarse para ser agentes censales. Señaló que la labor será importante para actualizar los datos de la cantidad de población de la ciudad y el departamento, lo que definirá la distribución de recursos económicos.

“La gente no puede quedar indiferente, porque ésta es la oportunidad (para actualizar los datos) después de más de 10 años. No nos arrepintamos después de que no hay la cantidad de personas que están registradas”, exhortó Fernández.

La capital cruceña necesita cerca de 96.000 voluntarios para el Censo y hasta el sábado había 44.214 voluntarios inscritos, que representa menos del 50%.

REUNIÓN

El alcalde anunció que en los siguientes días convocará a una reunión al sector privado para que se sumen e insten a sus trabajadores a participar como censistas.

“Todas las instituciones públicas y privadas deben sumarse. Voy a convocar a una reunión al sector privado para que den incentivos a sus trabajadores y podamos multiplicar la cantidad de agentes censales. No nos arrepintamos después”, insistió.

El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, informó que hasta el jueves el registro de censistas voluntarios superó el 82% del total requerido (700.000). Afirmó que el departamento de Santa Cruz avanza de forma lenta en el reclutamiento de censistas y alcanzó a 61,3%.

La pasada semana, en gabinete de ministros, el Gobierno aprobó un decreto supremo que otorga siete nuevos incentivos para que las personas puedan participar como voluntarios en la Censo de Población y Vivienda del 23 de marzo de este año.