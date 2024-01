El emprendimiento gana terreno y se expande en las provincias cruceñas

Por lo que, las pequeñas y medianas empresas (pymes), que son esenciales en el crecimiento económico del departamento cruceño, podrán apostar por distintos tipos de enfoque, incluyendo, el de la agricultura y ganadería.

Según Parada, la cantidad inicial de inversión para un emprendimiento puede fluctuar significativamente según su naturaleza. En el caso de negocios tradicionales, como tiendas físicas, la inversión se encuentra en un rango de $us 5.000 a $us 50.000. Por otro lado, para emprendimientos digitales, como el comercio en línea, la inversión puede ser más baja, iniciando desde $us 1.000 hasta $us 5.000.